Любопитно

Появиха се уникални кадри с Лили Иванова и Чочо Владовски

От далечната зима на 1993 година

21 фев 26 | 14:36
2707
Стандарт Новини

Появиха се уникални кадри от февруари 1993 година, на които в ресторант "Сливен" в града на 100-те войводи се вихри бурен купон.

Гости са примата на българската естрада Лили Иванова и Цветан Владовски от "Тангра" - отдавна покойник. Връзката на Лили с Чочо Владовски започна с промените и приключи около 1997 г.

За настроението в ресторанта се грижи изключително талантливият Пламен Русчев. Една от ранните звезди на попфолка, той записа малко по-късно дует със съгражданката си Бони и изглеждаше обречен на слава. Той обаче почина през 2004 г.

