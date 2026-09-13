Уникални находки изскочиха в училищен двор в Несебър
Сред артефактите са чаши и мъниста
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Сред артефактите са чаши и мъниста
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Могат да се видят на свободна експозиция от 22 август до 13 септември