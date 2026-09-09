Почина легендарният български певец

Тъжна вест покри с траур Благоевград. След продължително боледуване, на 79-годишна възраст, е починал обичаният народен певец Георги Гоцев – един от най-емблематичните гласове на българския фолклор.

Със своя талант, неподражаеми изпълнения и любов към народната песен, Георги Гоцев остави неизличима следа в културната памет на България.

Неговите песни ще продължат да звучат като символ на Пиринския дух и българската традиция.

Поклонението пред тленните му останки ще се състои на 10 септемвриот 11:00 часа в църквата „Св. Димитър“ в благоевградския квартал „Струмско“, а погребението ще бъде от 12:00 часа на Новите гробища в Благоевград. Поклон пред паметта му и съболезнования на семейството на големия народен певец.