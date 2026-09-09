Пътищата ни стават умни! Изкуствен интелект, сензори и Дигитално ядро поемат контрола

Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и Министерството на вътрешните работи (МВР) представиха цялостна национална реформа за управление на трафика и пътната безопасност. В основата й е изграждането на Единна национална система за контрол на пътя, съставена от четири взаимосвързани технологични етапа: тол терминали, сензорна мрежа за наблюдение в реално време, централно „Дигитално ядро“ и Национален оперативен център.

В рамките на реформата към МТС се изгражда и високотехнологична Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“ (ИААТО). Тя поема администрирането на тол системата, поддръжката на интелигентните транспортни системи (ИТС) и информационната Big Data платформа на „Дигиталното ядро“. Новата структура няма да има правомощия да извършва проверки на пътя, да спира автомобили или да налага глоби, а ще функционира като централен дигитален хъб. Централизираният софтуер ще съпоставя за части от секундата постъпващите данни с над 5 държавни регистъра (МВР, ИААА, ТОЛ система, Агенция „Митници“ и Гражданска отговорност). При автоматично засичане на нарушение ще се генерира неизтриваем Електронен доказателствен запис (ЕДЗ) и таргетирана аларма ще изпраща директно към мобилните устройства (таблети) на пътните патрули на МВР за незабавна реакция на терен.

„Тръгваме амбициозно с план за премахване на разпокъсаните отговорности и превръщането на МТС в дигитален информационен хъб. Създаването на новата агенция ИААТО не е раздуване на чиновническия апарат, а дълбока кадрова и организационна оптимизация. Целта ни е да спрем случайните проверки и да управляваме трафика и риска чрез високи технологии, а не с палки на пътя“, заяви министър Георги Пеев.

За да бъде изпълнен плана първоначалният правен анализ показва, че е необходимо да бъдат променени 8 закона и над 10 поднормативни актове.

„Пълната автоматизация на процесите осигурява 28% нетна редукция на числеността на Национално тол управление (НТУ) чрез съкращаване на 171 щатни бройки от нискоквалифициран и административен персонал. Реформата ще сложи край на институционалната разпокъсаност и дублиращите се спирания на пътя“, допълни министър Георги Пеев.

Функциите на институциите ще се разпределят по следния начин:

МВР (Пътна полиция) се утвърждава като единственият физически контролен орган на пътя, който извършва проверки въз основа на автоматизираните сигнали и аларми от „Дигиталното ядро“.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) напълно преустановява проверките на пътя и фокусира капацитета си върху лицензирането, провеждането на изпити и контрола в самите предприятия, автогари и пунктове за Годишни технически прегледи (ГТП).

Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) се трансформира в единна точка за управление и мултифакторен анализ на риска.

АПИ и МРРБ запазват ролята си на стопани на пътната инфраструктура, като събраните приходи от винетки и тол такси ще продължат както и до сега да постъпват в Централния бюджет и след това да се разпределят към АПИ за ремонт и поддръжка на пътищата.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че обединяването на целия теренен контрол в МВР и подсилването с 400 щатни бройки ще доведе до многократно по-висока ефективност. Чрез камерите и алармите на Дигиталното ядро ще засичаме и спираме рисковите водачи и претоварените камиони още в движение, вместо да следваме събитията, поясни той.

По републиканските пътища ще бъдат въведени сензорни мрежи за автоматично измерване на налягането и грайфера на гумите на тежкотоварните камиони в движение, както и безжично четене на електронните тахографи. Всички пунктове за годишни технически прегледи и практически изпити за шофьорски книжки ще преминат под видео одит от Изкуствен интелект (AI), който при засичане на аномалия автоматично ще блокира измервателната техника и анулира прегледа на място.

За водачите със статус „Нов водач“ (през първите 24 месеца след вземане на книжка) се въвежда задължително 1-дневно практическо обучение в център със специализиран полигон за справяне с рискови ситуации – аквапланинг, аварийно спиране и поднасяне на хлъзгава настилка. Анализът показва, че около шест на брой са достатъчни, така че новите водачи да се придобият специфични умения, които в един нормален курс не могат да бъдат придобити.

Министър Георги Пеев съобщи, че въвеждаме технология в самия път, която ще сканира рисковете без да затрудняваме трафика. Заедно с дефанзивното обучение на полигони за нови шофьори и AI одита на ГТП пунктовете, изграждаме съвременен механизъм за превенция, който реално да спасява животи.