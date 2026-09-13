Трагедия край Смилян: Братя на 17 и 18 години загинаха, били "златни момчета"
Само месец след като взел книжка, 18-годишният водач изгубил контрол над автомобила
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Само месец след като взел книжка, 18-годишният водач изгубил контрол над автомобила
МТС и МВР представиха цялостна национална реформа за управление на трафика и пътната безопасност
Държавата предприема мащабна реформа в безопасността на движението
Камион навлязъл в насрещното и се ударил в автомобил с детето и 53-годишен мъж
Кадри от охранителна камера показват нападението, извършителят е с два акта
Настояват институциите да изяснят всичко докрай
Той посочи, че държавата няма как да постигне резултат, ако продължи да реагира частично, а трябва да премине към цялостен, системен подход
Ударил се челно в градски автобус
Експерти очертават мерките
Мащабна акция на пътя
Министърът на регионалното развитие и благоустройството коментира пътната безопасност
Държавата губи около 40 млн. лева годишно от некоректни превозвачи, движещи се със скрити регистрационни номера
Водещият призна, че телефонът зад волана е нарушение, но отрече да е карал безразсъдно с дъщеря си
Жена едва не била блъсната пред очите му
Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Варна работят по проекта
Прокуратурата трябва да разследва манитнелите, смята Красимир Георгиев
Очакват се резултатите от кръвните проби за алкохол и наркотични вещества на водача на ТИР-а
Политиките на агенцията зависят от над 300 администрации
Необходима е бърза реакция
Реалната превенция изисква много по-широк подход