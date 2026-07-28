Общество

Министър Пеев: Резултатите в пътната безопасност идват от комплексните мерки, не само от санкциите

Той посочи, че държавата няма как да постигне резултат, ако продължи да реагира частично, а трябва да премине към цялостен, системен подход

Министър Пеев: Резултатите в пътната безопасност идват от комплексните мерки, не само от санкциите
28 юли 26 | 16:58
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Григор Атанасов

Подобряването на пътната безопасност е сред водещите приоритети на правителството, а основната пречка пред системата в момента идва от фрагментираността между отделните ведомства. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на кръгла маса на тема „Пътна безопасност, оценка на риска и ефективно управление на публичните ресурси“, която се проведе в Народното събрание.

Той посочи, че държавата няма как да постигне резултат, ако продължи да реагира частично, а трябва да премине към цялостен, системен подход. В момента отговорностите са разпределени между множество институции, министерства и общини, всяка от които управлява различен елемент от системата. Липсата на обединени данни между тях пречи те да се използват за реална превенция.

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По думите на министъра за адекватната оценка на риска е необходимо да се работи с точни цифри и статистика, които да се обработват аналитично и да бъдат включени в конкретни последващи мерки. Според него в обществения и институционалния дебат в момента се акцентира предимно върху наказанията за сметка на превантивните действия, докато най-важни за постигането на резултати остават комплексните мерки.

Министърът съобщи, че работната група за изготвяне на Национален план за повишаване на ефективността на държавния контрол и подобряване на пътната безопасност работи вече от три седмици и анализира всички получени становища.

„Призовавам да положим взаимни усилия, в рамките на август да разгледаме всички предложения.“, допълни той.

Георги Пеев подчерта, че въпросът за сигурността по пътищата стои над партийните разделения, и призова за общи усилия от всички страни. Резултатите от работата на групата ще преминат и през обществено обсъждане с браншови сдружения, неправителствени организации и ще бъдат представени в парламентарната Комисия по транспорт и съобщения.

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Автор Григор Атанасов

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