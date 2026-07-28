Министър Пеев: Резултатите в пътната безопасност идват от комплексните мерки, не само от санкциите

Подобряването на пътната безопасност е сред водещите приоритети на правителството, а основната пречка пред системата в момента идва от фрагментираността между отделните ведомства. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на кръгла маса на тема „Пътна безопасност, оценка на риска и ефективно управление на публичните ресурси“, която се проведе в Народното събрание.

Той посочи, че държавата няма как да постигне резултат, ако продължи да реагира частично, а трябва да премине към цялостен, системен подход. В момента отговорностите са разпределени между множество институции, министерства и общини, всяка от които управлява различен елемент от системата. Липсата на обединени данни между тях пречи те да се използват за реална превенция.

По думите на министъра за адекватната оценка на риска е необходимо да се работи с точни цифри и статистика, които да се обработват аналитично и да бъдат включени в конкретни последващи мерки. Според него в обществения и институционалния дебат в момента се акцентира предимно върху наказанията за сметка на превантивните действия, докато най-важни за постигането на резултати остават комплексните мерки.

Министърът съобщи, че работната група за изготвяне на Национален план за повишаване на ефективността на държавния контрол и подобряване на пътната безопасност работи вече от три седмици и анализира всички получени становища.

„Призовавам да положим взаимни усилия, в рамките на август да разгледаме всички предложения.“, допълни той.

Георги Пеев подчерта, че въпросът за сигурността по пътищата стои над партийните разделения, и призова за общи усилия от всички страни. Резултатите от работата на групата ще преминат и през обществено обсъждане с браншови сдружения, неправителствени организации и ще бъдат представени в парламентарната Комисия по транспорт и съобщения.