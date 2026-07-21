Министър каза новото бъдеще на летище Пловдив

Държавата трябва да си пази икономическия интерес преди подписването на договори, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на среща със Съюза на транспортните синдикати. В разговора по искане на профсъюзната организация участваха и заместник-министрите Христина Велинова и Анна Натова.

Летище Пловдив е стратегически обект и трябва да се развива за карго и интермодални превози, като се добавят и пътнически дестинации с икономическа обосновка. Това посочи министърът на транспорта и съобщенията по поставената от синдикатите тема за бъдещето на аеропорта. „Трябва да има по прозрачен начин коопериране с бизнеса под формата на концесия или публично-частно партньорство“, добави той. В момента текат предконцесионни анализи, възложени от предишния екип на министерството, които ще бъдат валидирани от международна институция или ще бъде извършен допълнителен независим анализ. Председателят на Съюза Любомир Дренски добави, че синдикатите са партньор, който мисли в същата посока.

По отношение на летище София, продължава обследването на икономическия анализ на концесията, информира министър Пеев.

В обществото остава впечатление, че държавата през последните години тласка дружествата в жп сектора към фалит, посочи по време на срещата Любомир Дренски. Беше общо мнението, че холдинговата структура е с много спорна роля. По повод договора с „Ивкони Експрес“ за железопътните превози министър Пеев подчерта, че се извършва одит и проверка на инспектората.

Ръководството на министерството и синдикатите се разбраха разговорите по отделни ресори да продължат.