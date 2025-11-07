Край на задължителните автогари по междуселищните линии
Парламентът единодушно прие поправка в закона, улесняваща автобусните превозвачи и малките общини
Парламентът единодушно прие поправка в закона, улесняваща автобусните превозвачи и малките общини
Задължението за двойно обозначаване на цените от страна на търговците у нас влиза в сила от 8 август
Той заяви, че БДЖ се намира в криза и не може да купи нови влакове
Според правилата в момента пътниците могат да претендират до 600 евро при закъснение над 3 часа
От транспортния бранш настояват за отлагане на вдигането на таксите от 1 април
Композицията "Синият Дунав" беше спряна заради липса на пътници
Новият шеф на НКЖИ е Стоян Стоянов
Към момента документацията за всеки курсист се води на хартия от учебните центрове
Към момента "Болт" предлага скутери в над 250 града в 25 държави в Европа
Причина за по-високите цени са инфлацията и повишените разходи
Ще струва 31 евро
Информацията, която е налице за кораба "Верила", е че са освободени останалите хора от екипажа
Проблеми с влаковете има заради скъсана контактна мрежа и паднали дървета по линията