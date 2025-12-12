Железопътен гигант завладя трасето на Европа

В Австрия беше открита новата железопътна линия „Коралм“, която включва един от най-дългите железопътни тунели в света. Трасето е с дължина 130 километра и свързва Грац и Клагенфурт. Благодарение на проекта времето за пътуване между двата града се съкращава от три часа на едва 41 минути, което значително подобрява транспортната свързаност в района и укрепва връзките между Северна и Южна Европа.

Линията е ключов елемент от европейския транспортен коридор, който ще свързва Полша с Италия, заяви на откриването представителят на Европейската комисия Ерик фон Брешка. Проектът струва около 5,9 млрд. евро, като над 600 млн. са предоставени от ЕС.

Сърцето на новата линия е 33-километровият тунел „Коралм“ – един от най-дългите железопътни тунели в света, през който общо 50 км от трасето преминават под земята. Като част от мащабното строителство са изградени и над 100 моста.

От Австрийските федерални железници посочват, че пълният потенциал на линията ще бъде усетен, когато бъдат завършени други големи инфраструктурни проекти, включително тунелът „Земеринг бейз“, който от 2030 г. ще ускори връзката между Виена и Грац, съобщи БТА

