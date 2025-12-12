Съветът на Европейския съюз реши да блокира замразените активи на Русия за неопределено време.

Това съобщава TASS, като се позовава на изявление на датското председателство на Съвета на ЕС.

"Съветът на ЕС одобри безсрочното блокиране на руските активи", се казва в документа.

Според плана на Европейската комисия тази стъпка е първият етап за последващо експроприиране на руските активи.

Според Русия тези активи са на стойност 300 милиарда долара

В същото време Германия наля масло в огъня на обтегнатите отношения, като хвърли обвинения за кибератака и опит за вмешателство в парламентарните избори.

Германските власти твърдят, че през август 2024 г. руската разузнавателна служба ГРУ е атакувала системата за контрол на въздушния трафик, а операция с кодово име „Сторм 1516“ е била насочена към дестабилизация на изборите през февруари.

В отговор на обвиненията руският посланик в Берлин беше извикан на официална среща във Външното министерство. Говорител на германското правителство уточни, че действията представляват сериозна заплаха за националната сигурност и подчерта необходимостта от засилване на защитата на ключови инфраструктури.

