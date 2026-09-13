Лавров заговори за „истинска война“ с Германия след Лайпциг
Москва отхвърля обвиненията, но Берлин твърди, че разполага с данни за руска операция и вече затяга мерките срещу саботаж
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Москва отхвърля обвиненията, но Берлин твърди, че разполага с данни за руска операция и вече затяга мерките срещу саботаж
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Никога не съм искал или приемал подкуп, каза бившият главен секретар
СГП е готова за най-тежкото обвинение
Лидерът на „Възраждане“ обвини местната власт във Варна и националното управление, че са прикривали незаконното строителство
Никушор Дан заяви, че Москва няма да разклати румънското общество, след като жена и дете пострадаха на румънска територия
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Лидерът на ДПС-Ново начало обяви, че твърденията за натиск и разследване около „Чирен“ са „фалшиви внушения“
Бивши нейни подчинени разказаха за ужасяващите условия работа с нея
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Иска се незабавна оставка и изнасяне от сградата
Обвинения за шпионаж в полза на Израел, опозицията оспорва вината на осъдените
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Часове след началото дронове, удари и стотици нарушения поставиха под въпрос паузата