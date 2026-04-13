Тя е само на 13 години, но вече има 109 обвинения

Невероятно, но е печален факт. Една тийнейджърка прави всеки ден по едно престъпление, за да се хареса на приятелите си от социалните мрежи.

13- годишна ученичка беше изправена пред съда в Австралия по обвинения в извършване на 109 престъпления.

Това съобщи The Age.

Сред обвиненията са кражби на автомобили, на вещи, умишлени сблъсъци, побои.

Три минути след един от инцидентите тийнейджърката потърсила в Google как се удря човек и къде живеят евреите, за да ги преследва умишлено.

Едно от най-сериозните престъпления се случило на 30 март. Момичето, което карало открадна кола в предградията на Мелбърн, се опитало да удари колоездач, като отворило умишлено вратата си. След словесен спор, тя насочила колата към 45-годишен мъж и го блъснала.

Разследващите отбелязват, че момичето "се храни с известност" и е много загрижено колко новинарски статии и харесвания в социалните мрежи събират нейните престъпления.

За 74 дни, каза прокурорът, момичето е извършвало средно по 1,45 престъпления на ден.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com