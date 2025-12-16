Секси герои с добри сърца: Австралийските пожарникари палят 2026

Легендарният календар на австралийските пожарникари за 2026 г. вече е на пазара, а емблематичният проект продължава традицията си да комбинира атрактивни фотосесии с благотворителна мисия. И тази година почитателките им се радват как позират голи до кръста – сами или с животни, а приходите от продажбите му подпомагат каузи в Австралия и по света.

Тази година календарът се предлага в пет издания: „Кучета“, „Котки“, „Коне“, „Смесени животни“ и „Герои“ – последното включва портрети само на пожарникарите. Всяко издание съдържа и допълнителни кадри „зад кулисите“, които разкриват истински моменти от работата на огнеборците.

Средствата, събрани през последните години, вече са помогнали на жертвите на ураганите Хелън и Милтън в САЩ през 2024 г., както и на животни, разселени от горските пожари в Калифорния през 2025 г., които засегнаха лично някои от участниците в календара.

Дейвид Роджърс, директор на компанията, стояща зад проекта, разказва, че пожарникарите всяка година посещават Пасадена, за да участват в CatCon – най-големия котешки фестивал в САЩ. Именно затова бедствените пожари в района тази година са засегнали емоционално много от тях. Компанията бързо отпечатва и разпространява специално издание на календара в подкрепа на животните, пострадали в Пасадена, а всички приходи са дарени на Хуманното общество на Пасадена (PHS).

Кевин Макманус, директор комуникации на PHS, благодари за жеста: „Тяхната помощ беше особено значима, защото те самите често се сблъскват с подобни бедствия. Благодарение на дарението успяхме да окажем най-добрата възможна грижа за животните, пострадали в пожара в Ийтън.“

Освен това австралийските пожарникари са подкрепили и Фонда за помощ при наводненията в окръг Кер, Тексас, след опустошителните наводнения през юли. Средствата са били използвани за възстановяване на домове, психична подкрепа и възстановяване на общностния дух.

За огнебореца Линкълн Декър участието в кампанията има особено лична стойност: „Сестра ми живее недалеч от засегнатите райони. Гордея се, че мога да помогна на общността, която ми е близка.“

Календарът за 2026 г. вече е наличен в магазините, на официалния сайт на Australian Firefighters Calendar и в Amazon за около 15 евро.

