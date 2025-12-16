Принцеса Елизабет смълча всички. Жертва роклята си за....

Принцеса Елизабет направи нещо изненадващо. Тя рециклира електриковозелената си рокля за коледна картичка на белгийското кралско семейство. Бъдещата кралица на Белгия избра неоновия тоалет за снимката на семейството си за празниците.

На коледната картичка на белгийската кралска фамилия престолонаследницата всъщност носи тоалета, с който се появи на националния празник на страната си през лятото.

Кралските коледни картички невинаги съдържат празнични сцени като елегантните снимки на принц Албер, принцеса Шарлийн и техните близнаци около коледната елха всяка година. Принц Уилям и принцеса Кейт, които все още не са издали картичката си, често включват снимка от летните си почивки, а белгийското кралско семейство последва тенденцията с поздрава си за 2025 г.

Снимката е направена пред официалната резиденция на семейството в Брюксел, Кралския дворец в Лаакен, и показва крал Филип и кралица Матилде, позиращи с децата си принцеса Елизабет, 24, принц Габриел, 22, принц Емануел, 20, и принцеса Елеонора, 17, сред буйна зеленина.

Студентката от Харвард, принцеса Елизабет, която е наследница на белгийския трон, носи същата неоновозелена шифонена рокля, която носеше за празненствата по случай националния празник това лято, докато позираше със семейството си за годишната им коледна картичка. Елизабет съчета развяващата се рокля Natan, която включва съответстващ топ с пелерина, с това, което изглежда като същите висящи златни обеци, които носеше на националния празник през юли.

Принцеса Елизабет явно се е отказала от подплатената златна лента за глава, която носеше за лятното събитие, като е заменила златните си сандали с обувки на висок ток. Междувременно кралица Матилде също е избрала рокля от Natan, която носеше и преди, като на снимката е с рокля-риза с флорален принт.

Елеонора запазва темата с повтарящите се рокли-ризи, като носи бяла миди рокля с капси, която носеше за концерта по случай националния празник през юли, докато мъжете от семейството носят класически костюми и едноцветни вратовръзки.

