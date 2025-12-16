Доналд Тръмп-младши чу мечтаното "Да"

Най-големият син на президента на САЩ Доналд Тръмп – Доналд Тръмп-младши обяви годежа си с модела Бетина Андерсън, с която започна да се среща през 2024 г., предава People.

"Обикновено не ми липсват думи, защото обикновено се справям много добре“, заявява 47-годишният Доналд-младши по време на обявяването. "Искам да благодаря на Бетина за тази една думичка: "Да“.

След това Андерсън изрази собствените си впечатления, като заяви: "Това беше един незабравим уикенд. Ще се омъжа за любовта на живота си и се чувствам като най-щастливото момиче на света. Благодаря ви.“

Доналд Тръмп-младши беше женен за Ванеса Тръмп, с която бяха заедно 12 години, преди тя да подаде молба за развод през 2018 г. Те имат пет деца: Кай, на 18 години, Доналд III, на 16 години, Тристан, на 14 години, Спенсър, на 13 години, и Клое, на 11 години.

