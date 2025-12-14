Любопитно

Мира Добрева смълча хората. Изкъпа Дядо Коледа

Изкуственият интелект я посъветвал да изхвърли играчките, но тя се отказа

Мира Добрева смълча хората. Изкъпа Дядо Коледа
14 дек 25 | 13:30
1124
Фатме Мустафова

Журналистката Мира Добрева се оплака в социалните мрежи за голям проблем преди празниците.

Тя сподели пред почитателите си, че се налага да къпе Дядоколедовци, защото помещението, в което съхранявала коледната си украса се наводнило. Изкуственият интелект я посъветвал да изхвърли играчките, но Добрева решила да направи напук и да измие и подсуши всичко.

Ето какво написа тя: 

"Наводни се помещението в което държах коледните играчки, елхите, лампичките. ChatGPT каза да не се занимавам, а да ходя да купя нови. Обаче реших да се занимая. И като започна едно пране, едно миене, едно къпане на Дядоколедовци…"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема Любопитно
Още от Любопитно
Коментирай