Мира Добрева смълча хората. Изкъпа Дядо Коледа

Журналистката Мира Добрева се оплака в социалните мрежи за голям проблем преди празниците.

Тя сподели пред почитателите си, че се налага да къпе Дядоколедовци, защото помещението, в което съхранявала коледната си украса се наводнило. Изкуственият интелект я посъветвал да изхвърли играчките, но Добрева решила да направи напук и да измие и подсуши всичко.

Ето какво написа тя:

"Наводни се помещението в което държах коледните играчки, елхите, лампичките. ChatGPT каза да не се занимавам, а да ходя да купя нови. Обаче реших да се занимая. И като започна едно пране, едно миене, едно къпане на Дядоколедовци…"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com