Как да направим солен кекс - бърза рецепта с наличните продукти в хладилника

Продукти

яйца - 4 бр.

кисело мляко - 1 ч.ч.

сода - 1 ч.л.

сирене - 250 - 300 г

олио - 3 - 4 с.л.

брашно - 2 ч.ч.

олио - за намазване

брашно - за поръсване

Начин на приготвяне

В купа чупим яйцата и разбъркваме хубаво с вилица, след което добавяме киселото мляко, в което предварително слагаме содата.

Разбъркваме хубаво с лъжица, след което натрошаваме сиренето, разбъркваме отново и добавяме олиото, и постепенно с лъжица прибавяме брашното, като не спираме да бъркаме.

В намаслена и посипана тава или форма за кекс изсипваме сместа.

Печем соления кекс в предварително загрята фурна до готовност.

По подобен начин можеш да си приготвиш и страхотен тутманик със сирене или пухкави мъфини със сирене.

