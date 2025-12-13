Как да направим солен кекс - бърза рецепта с наличните продукти в хладилника

Продукти
яйца - 4 бр.
кисело мляко - 1 ч.ч.
сода - 1 ч.л.
сирене - 250 - 300 г
олио - 3 - 4 с.л.
брашно - 2 ч.ч.
олио - за намазване
брашно - за поръсване
Начин на приготвяне
В купа чупим яйцата и разбъркваме хубаво с вилица, след което добавяме киселото мляко, в което предварително слагаме содата.
Разбъркваме хубаво с лъжица, след което натрошаваме сиренето, разбъркваме отново и добавяме олиото, и постепенно с лъжица прибавяме брашното, като не спираме да бъркаме.
В намаслена и посипана тава или форма за кекс изсипваме сместа.
Печем соления кекс в предварително загрята фурна до готовност.
По подобен начин можеш да си приготвиш и страхотен тутманик със сирене или пухкави мъфини със сирене.
