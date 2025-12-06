Хрупкави лесни банички пури! Стават за минути

Баничките пури са едно от онези изкушения, които ухаят на домашен уют и топлина. Хрупкави отвън, меки и кремообразни отвътре, те са идеалната идея за бърза закуска, следобедно похапване или за почерпка, когато искаме да впечатлим любимите хора с нещо лесно, но невероятно вкусно. Тази рецепта се приготвя без сложни техники, а резултатът е впечатляващ – фин пластов вкус, сочен пълнеж и златиста коричка, която се топи в устата.

Необходими продукти:

За сместа за намазване:

1 яйце

5 с.л. олио

120 г заквасена сметана

150 г кисело мляко

1/4 ч.л. сол За плънката: 1 яйце

1 ч.л. сол

500 г извара

80 г заквасена сметана

80 г кисело мляко Още: 500 г фило кори 2 с.л. допълнително растително масло (за отгоре) 2 с.л. кисело мляко (за финалното намазване)



Начин на приготвяне

Подготви сместа за намазване

В отделна купа смеси:

1 яйце

1 ч.л. сол

120 г заквасена сметана

150 г кисело мляко

1/4 ч.л. сол

Разбъркай до получаване на гладка смес.

Приготви плънката

В отделна купа смеси:

1 яйце

1 ч.л. сол

500 г извара

80 г заквасена сметана

80 г кисело мляко

Разбъркай добре, докато стане пухкава и еднородна плънка.

Подготви корите

Разстели една кора. Намажи с 2–3 с.л. от сместа за намазване. Постави втора кора отгоре и пак леко намажи. По дължина нанеси 2 с.л. плънка и разпредели равномерно. Навий стегнато на руло. Подреждай рулата върху тава с хартия за печене.

Повтаряй, докато свършат корите.

Финално намазване на банички пури

Смеси:

останалата част от сместа за намазване + 2 с.л. кисело мляко + 2 с.л. олио

Намажи рулата обилно отгоре.

Печене на банички пури

Печи в предварително загрята фурна:

200°C за 35 минути

Пече се, докато баничките станат златисти, хрупкави и ароматни, точно като на снимката.

Съвети за перфектни банички пури

Използвай кори, които не са пресъхнали. Ако са сухи – леко ги напръскай с вода.

Не препълвай с плънка – иначе ще се разливат.

Завивай рулата плътно, за да се оформят равномерни “пръчици”.

Не пропускай финалното намазване – именно то ги прави златисти и хрупкави.

Ако обичаш по-сочни банички – добави още 1–2 с.л. сметана към сместа за намазване.

Добър апетит!

Източник: domashnakunyasdani.com

