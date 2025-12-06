Хрупкави лесни банички пури! Стават за минути

Баничките пури са едно от онези изкушения, които ухаят на домашен уют и топлина. Хрупкави отвън, меки и кремообразни отвътре, те са идеалната идея за бърза закуска, следобедно похапване или за почерпка, когато искаме да впечатлим любимите хора с нещо лесно, но невероятно вкусно. Тази рецепта се приготвя без сложни техники, а резултатът е впечатляващ – фин пластов вкус, сочен пълнеж и златиста коричка, която се топи в устата.
Необходими продукти:
За сместа за намазване:
1 яйце
5 с.л. олио
120 г заквасена сметана
150 г кисело мляко
1/4 ч.л. сол
За плънката:
1 яйце
1 ч.л. сол
500 г извара
80 г заквасена сметана
80 г кисело мляко
Още:
500 г фило кори
2 с.л. допълнително растително масло (за отгоре)
2 с.л. кисело мляко (за финалното намазване)
Начин на приготвяне
Подготви сместа за намазване
В отделна купа смеси:
1 яйце
1 ч.л. сол
120 г заквасена сметана
150 г кисело мляко
1/4 ч.л. сол
Разбъркай до получаване на гладка смес.
Приготви плънката
В отделна купа смеси:
1 яйце
1 ч.л. сол
500 г извара
80 г заквасена сметана
80 г кисело мляко
Разбъркай добре, докато стане пухкава и еднородна плънка.
Подготви корите
Разстели една кора.
Намажи с 2–3 с.л. от сместа за намазване.
Постави втора кора отгоре и пак леко намажи.
По дължина нанеси 2 с.л. плънка и разпредели равномерно.
Навий стегнато на руло.
Подреждай рулата върху тава с хартия за печене.
Повтаряй, докато свършат корите.
Финално намазване на банички пури
Смеси:
останалата част от сместа за намазване + 2 с.л. кисело мляко + 2 с.л. олио
Намажи рулата обилно отгоре.
Печене на банички пури
Печи в предварително загрята фурна:
200°C за 35 минути
Пече се, докато баничките станат златисти, хрупкави и ароматни, точно като на снимката.
Съвети за перфектни банички пури
Използвай кори, които не са пресъхнали. Ако са сухи – леко ги напръскай с вода.
Не препълвай с плънка – иначе ще се разливат.
Завивай рулата плътно, за да се оформят равномерни “пръчици”.
Не пропускай финалното намазване – именно то ги прави златисти и хрупкави.
Ако обичаш по-сочни банички – добави още 1–2 с.л. сметана към сместа за намазване.
Добър апетит!
Източник: domashnakunyasdani.com
