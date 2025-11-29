ДА! На българската храна

Лесни и вкусни принцеси, които стават за минути

Ето какво ви трябва

29 ное 25 | 7:30
Фатме Мустафова

Любимите принцеси са чудесна закуска, на която всички в семейството се радват и стават за минути.

Необходими продукти:

  • хляб - 1 бр. нарязан

  • кайма - 500 г смес

  • яйца - 1 бр.

  • кисело мляко - 4 с.л.

  • магданоз - няколко стръка

  • лук - 1 бр. кромид

  • черен пипер

  • сол

  • кимион - 1щипка

  • мащерка - 1 щипка

    Начин на приготвяне:

  • Омесете каймата като в купа сложите яйцето, нарязания на ситно кромид лук, подправките, киселото мляко и месото.

  • Киселото мляко предотвратява свиването на каймата при печене.

  • Разбъркайте всичко с ръце до пълното усвояване на всички продукти.

  • Загрейте фурната на 180 градуса. Намажете всяка филия с част от сместа, като я разпределяте на по тънък пласт.

  • Сложете филийките в тава или директно върху металната скара на фурната.

  • Запечете принцеските за около 15 минути до готовност на каймата и златисто-кафяв загар.

Бон апети!

Източник: gotvach.bg

Автор Фатме Мустафова

