Лесни и вкусни принцеси, които стават за минути

Любимите принцеси са чудесна закуска, на която всички в семейството се радват и стават за минути.
Необходими продукти:
хляб - 1 бр. нарязан
кайма - 500 г смес
яйца - 1 бр.
кисело мляко - 4 с.л.
магданоз - няколко стръка
лук - 1 бр. кромид
черен пипер
сол
кимион - 1щипка
мащерка - 1 щипка
Начин на приготвяне:
Омесете каймата като в купа сложите яйцето, нарязания на ситно кромид лук, подправките, киселото мляко и месото.
Киселото мляко предотвратява свиването на каймата при печене.
Разбъркайте всичко с ръце до пълното усвояване на всички продукти.
Загрейте фурната на 180 градуса. Намажете всяка филия с част от сместа, като я разпределяте на по тънък пласт.
Сложете филийките в тава или директно върху металната скара на фурната.
Запечете принцеските за около 15 минути до готовност на каймата и златисто-кафяв загар.
Бон апети!
Източник: gotvach.bg
