Лесни и вкусни принцеси, които стават за минути

Любимите принцеси са чудесна закуска, на която всички в семейството се радват и стават за минути.

Необходими продукти:

хляб - 1 бр. нарязан

кайма - 500 г смес

яйца - 1 бр.

кисело мляко - 4 с.л.

магданоз - няколко стръка

лук - 1 бр. кромид

черен пипер

сол

кимион - 1щипка

мащерка - 1 щипка Начин на приготвяне:

Омесете каймата като в купа сложите яйцето, нарязания на ситно кромид лук, подправките, киселото мляко и месото.

Киселото мляко предотвратява свиването на каймата при печене.

Разбъркайте всичко с ръце до пълното усвояване на всички продукти.

Загрейте фурната на 180 градуса. Намажете всяка филия с част от сместа, като я разпределяте на по тънък пласт.

Сложете филийките в тава или директно върху металната скара на фурната.