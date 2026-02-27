Възраждане иска 40% по-малко чиновници и 50% орязани министерства

Политическа партия „Възраждане“ предлага намаляване на държавната администрация с около 40 процента. Това заяви председателят на формацията Костадин Костадинов по време на среща със симпатизанти в Брезник. По думите му подобна мярка ще доведе до по-ефективно управление и сериозно ограничаване на разходите. Предвиждат се и съкращения в министерствата в размер на около 50 процента.

Костадинов обясни, че редуцирането на администрацията е част от по-широка визия за преструктуриране на държавното управление. Според него в миналото ресори като икономика, енергетика и туризъм са били обединени, което показва, че броят на ведомствата не е решаващ, а по-важна е тяхната ефективност.

Лидерът на „Възраждане“ подчерта, че намаляването на щата в министерствата с около 50 процента би освободило ресурс и би направило управлението по-оперативно.

Костадинов коментира и участието на президента Румен Радев в политиката. Според него в конкретния случай става дума за „инженерен проект“, който може да пренареди политическото пространство. Той изрази мнение, че подобно развитие би довело до разочарование сред част от избирателите заради разминаване между очакванията и реалните политически действия.

В изказването си лидерът на „Възраждане“ посочи и позиции на Радев по темата за войната в Украйна, както и сходни изявления на президента Илияна Йотова.

