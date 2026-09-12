Хампарцумян с остър анализ: Кой всъщност държи цените под контрол
Конкуренцията и контролът, а не чиновническото определяне на цени, пазят пазара – финансистът предупреди и за бъдещата битка на българския туризъм с д...
Следете всички новини, анализи и коментари за Държавна Администрация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Конкуренцията и контролът, а не чиновническото определяне на цени, пазят пазара – финансистът предупреди и за бъдещата битка на българския туризъм с д...
Въвеждат тестове за почтеност
Общината поставя човека, обществения интерес и защитата на основните права на фокус
Създават система за откриване на перспективни кадри
Ако искат да празнуват, ще си плащат
Нова формула за трудовия стаж
Вицепремиерът Александър Пулев обяви, че държавата започва конкретен преглед на режимите, които бавят индустрията и хората
Една комисия изтегли късата клечка, там ще режат парите
Решенията ще се вземат внимателно и с хирургическа точност, каза Петър Витанов
КТ „Подкрепа“ е в готовност за натиск, ако разговорите за заплати, осигуровки и права продължат през медиите
Константин Проданов обяви, че ще се преглеждат незаети щатове, пенсионери и граждански договори
Зад обещанието за „стоп на държавните хранилки“ стои по-дълбок сблъсък с автоматичните разходи, раздутите щатове и модела на бюджетите на кръпки
Костадинов обяви радикална чистка в администрацията и заговори за „инженерен проект“ около Радев
Най-после достъпът до тях ще става по служебен път
Армията в държавната администрация към края на миналата година е 145 802 души
Министърът на иновациите и растежа коментира Държавния бюджет за 2025
Почти 10% от служителите на държавата са в пенсионна възраст
Секторът на държавната администрация се нарежда веднага след сектори като IT, Финанси и застраховане, енергетика, казва експерт
София. Минималната заплата в държавната администрация става 380 лв, информираха от пресцентъра на Министерски съвет. Правителството одобри промени в...
София. "Идеята ни е вицепремиерите да се занимават основно с координация между отделните ресори", сподели от студиото на бТВ вицепремиерът по коалицио...