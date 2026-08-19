Банско с нова крачка към бъдещето

Община Банско официално се присъедини към институциите в България, които подкрепят отговорното и етично използване на изкуствения интелект в публичната администрация. Общината прие Доброволния кодекс за етично използване на изкуствения интелект в държавната администрация, разработен от Института по публична администрация.

Документът поставя човека, обществения интерес и защитата на основните права в центъра на технологичното развитие. Идеята е новите технологии да улесняват работата на администрацията, без това да става за сметка на сигурността, прозрачността и правата на гражданите.

Банско е първата общинска администрация в страната, която внедрява изкуствен интелект в ежедневната си работа. Общината продължава да развива технологични решения, насочени към по-бързо, по-лесно и по-качествено предоставяне на административни услуги.

Паралелно с технологичното обновяване се поставя акцент и върху подготовката на служителите. Повишаването на знанията и уменията им, създаването на добри практики и отговорното използване на AI са част от процеса по дигитализация на администрацията.

Прилагането на изкуствения интелект ще се извършва при спазване на действащото законодателство, установените стандарти и изискванията за защита на личните и други чувствителни данни.

С приемането на кодекса Община Банско заявява ангажимент към модерна, ефективна и технологично развиваща се администрация, в която изкуственият интелект е инструмент за подобряване на услугите, а не самоцел.

Основният принцип е новите технологии да работят в интерес на хората — по-бързо обслужване, по-добра административна работа и повече възможности за гражданите, но с ясни правила и отговорност.