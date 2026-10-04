Опасна саморазправа в наш град. 60-годишен стреля по момчета пред блок

Шум пред жилищен блок в Разград прерасна в опасна саморазправа с въздушна пушка. 60-годишен мъж е задържан, след като стрелял по група непълнолетни момчета и отправял към тях обиди, закани и заплахи. Инцидентът е станал в квартал „Водна централа“, а сигналът за произведените изстрели е подаден около 21:20 часа снощи. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

След пристигането си полицаите установили, че мъжът се ядосал на момчетата, защото вдигали шум пред жилищния блок. Тогава взел въздушна пушка и стрелял, като едновременно с това ги заплашвал и обиждал. От полицията не съобщават за пострадали при инцидента.

60-годишният е отведен и задържан в Районното управление в Разград. По случая е започната проверка, която трябва да изясни всички обстоятелства около стрелбата и действията на мъжа.

Това не е първи подобен случай в района през последните месеци. В края на юли полицията задържа 26-годишен мъж след стрелба с газ-сигнален пистолет на булевард в Разград. В началото на февруари младежи от Кубрат бяха глобени след скандал и стрелба с газов пистолет пред жилищен блок, а в края на декември напрежение в такси завърши с изваждането на пистолет от шофьора след конфликт с пътници.