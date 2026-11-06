Ирански дрон изплува на български плаж. Викат сапьори

Военен дрон с надпис „Шахед“ изплува от Черно море на българския бряг край Шабла. Опасната находка е открита на плажната ивица пред зенитния полигон в района, съобщи Нова телевизия.

Предполага се, че безпилотният апарат носи взривоопасен заряд, което налага намесата на военни специалисти. Сигналът е подаден от гражданин, който случайно забелязал необичайния обект по време на разходка по крайбрежието.

Опасна находка пред военния полигон

За открития дрон съобщи кметът на Шабла Мариян Жечев. По думите му апаратът най-вероятно е бил изхвърлен на брега от морето, а върху корпуса му се вижда надпис „Шахед“.

„Върху него има и надпис „Шахед“, съобщи Жечев. Това е наименованието на иранско семейство ударни безпилотни апарати, известни като дронове камикадзе.

За находката незабавно са уведомени военните. Очаква се по-късно в петък на място да пристигнат сапьори, които да обезвредят апарата.

Какво представляват дроновете „Шахед“

Иранските дронове от серията „Шахед“ са предназначени за поразяване на цели чрез директен удар. Те се използват широко във военни конфликти, включително във войната в Украйна, където Русия използва и произведени на своя територия варианти на тези безпилотни апарати.

Находката край Шабла идва на фона на засиленото внимание към сигурността в Черно море. В края на октомври контейнеровозът „Контшип Джет“ беше атакуван с морски дронове край българското крайбрежие, след което потъна. Екипажът му беше спасен.

По информация на Нова телевизия предстои военните специалисти да предприемат действия по обезвреждането на открития на плажа безпилотен апарат.