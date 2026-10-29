Потъна атакуваният с три морски дрона кораб край Калиакра

Контейнеровозът CONTSHIP JET, който вчера беше поразен от три морски дрона край българското Черноморие, е потънал. За това съобщиха от Областната администрация във Варна, като според предоставената информация потъването е потвърдено от Трафик контрол и „Морска администрация“.

Всичките 18 моряци от екипажа са спасени и вече се намират във Варна, но 20 от превозваните общо 421 контейнера са паднали в морето. Преминаващите през района кораби са предупредени за опасността, а специализираните морски служби продължават да следят обстановката.

Три дрона поразили кораба край Калиакра

Атаката е извършена вчера около обяд, докато контейнеровозът е плавал под либерийски флаг от израелското пристанище Хайфа към румънското пристанище Констанца. Ударите са нанесени на около 17 морски мили източно от нос Калиакра, извън териториалното море на България.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди нападението на пресконференция след тристранната среща с колегите си от Румъния и Турция в София. По данни на Министерството на отбраната са регистрирани три попадения от морски дронове по плавателния съд.

След атаката контейнеровозът е получил сериозни поражения по десния борд и е започнал да се накланя. В корпуса е нахлула морска вода, а корабът е останал на дрейф в южна посока. Специализираният морски портал Maritime.bg съобщава, че плавателният съд е продължил да се движи неконтролируемо след евакуацията на екипажа, преди да потъне.

Френски самолет забелязал приближаващите дронове

Първоначалната информация за опасността е постъпила от морски патрулен самолет на френските Военноморски сили, който е наблюдавал западната част на Черно море. Самолетът е забелязал приближаващите морски дронове и е предупредил плавателните съдове в района.

Предупреждението е било получено и в оперативния център на българските Военноморски сили. Благодарение на предварителната информация са предприети действия за оповестяване на екипажите и подготовка на спасителната операция.

Сигналът за поразения контейнеровоз е получен в 12:01 часа от Морския спасително-координационен център в Констанца. Само 12 минути по-късно, в 12:13 часа, моряците са напуснали повредения кораб.

Към мястото на инцидента са насочени три плавателни съда на българските Военноморски сили и един кораб на „Гранична полиция“. В акцията са участвали още Военновъздушните сили и структурите на „Морска администрация“.

Българските военни спасиха всичките 18 моряци

В 12:53 часа осем от моряците вече са били качени на борда на катер на Военноморските сили. Останалите десет са се намирали в спасителната лодка на контейнеровоза и впоследствие също са били евакуирани.

Спасените са 14 филипински граждани и четирима украинци. Всички са транспортирани до Варна на борда на спасителния кораб „Протео“, където снощи са били посрещнати от представители на „Гранична полиция“, медицински екипи и българското военно командване.

По информация на Българското национално радио моряците са в добро здравословно състояние и за тях е организирано настаняване в хотел. Представители на компанията, управляваща кораба, са благодарили на българските власти за бързата спасителна операция.

Опасни товари и паднали контейнери в морето

Освен загубата на плавателния съд нападението създаде и допълнителни рискове за корабоплаването. От общо 421 контейнера на борда около 20 са паднали във водата след силното накреняване на кораба.

По информация на Maritime.bg сред превозваните товари е имало литиево-йонни батерии, корозивни течности, киселини, запалими вещества и битова химия. Превозвани са били също хранителни продукти, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

Все още няма окончателна информация какво точно се е съдържало във всеки от падналите контейнери. Част от тях са потънали, а други са останали разпръснати в района на инцидента. Морските власти са предупредили корабите за наличието на препятствия по маршрута им.

Според специализирания морски портал в предполагаемия район на потъването дълбочината варира между 200 и 700 метра. Точната позиция на потъналия кораб предстои да бъде уточнена. Не е обявено и какво количество гориво е останало в резервоарите му.

При първоначалните проверки на Министерството на околната среда и водите не са установени видими следи от замърсяване. Предвидени са лабораторни изследвания на морската вода в пет пункта по Черноморието.

България, Румъния и Турция поискаха край на атаките

Нападението срещу CONTSHIP JET съвпадна с тристранната среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция в София, посветена именно на сигурността в Черно море.

След разговорите трите държави осъдиха атаките срещу търговски плавателни съдове и призоваха те да бъдат прекратени незабавно. Беше договорено засилване на обмена на информация, ранното предупреждение и координацията между военноморските сили.

Контейнеровозът CONTSHIP JET е поредният търговски кораб, атакуван в българската изключителна икономическа зона през октомври. По информация на Нова телевизия това е петият подобен инцидент за месеца. Към момента няма официално потвърдена информация кой е извършил атаката с трите морски дрона.