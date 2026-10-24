Ген. Ралчев за екшъна с Колтуклиева. Една реплика буди подозрения

Възможна предварителна инсценировка и сериозни пропуски в организацията на охраната видя ген. Румен Ралчев в инцидента между журналистката Соня Колтуклиева и служител на Националната служба за охрана. Експертът по сигурността постави въпроса защо е било допуснато отварянето на автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и как е трябвало да реагира охранителят.

Пред Bulgaria ON AIR той подчерта, че защитата на държавните ръководители изисква спазване на ясни правила, но същевременно призна, че действията на служителя не са били достатъчно премерени.

Отварянето на вратата създало риск

Според Ралчев основният проблем започва още преди физическия сблъсък. Журналистката отворила вратата на служебния автомобил, в който вече се намирала председателката на парламента. От гледна точка на охраната подобно действие създава ситуация, при която служителите трябва незабавно да преценят дали съществува заплаха за охраняваното лице.

Генералът обясни, че задълженията на НСО включват не само защитата на живота и здравето, но и опазването на авторитета на държавните ръководители. По думите му охранителят е трябвало да отчете възможността отварянето на вратата да е свързано с по-сериозно посегателство. Самият Ралчев обаче смята, че служителят е можел да реагира по-премерено.

Експертът открои и организационен пропуск - автомобилната врата е останала без достатъчна защита. Според него шофьорът е можел да я заключи и така да предотврати ситуацията още в самото начало.

Една реплика поражда съмнения за инсценировка

Особено внимание Ралчев отдели на поведението на присъстващите и на реплика, която според него се чува във видеозаписа. Става дума за думите на оператора към журналистката: „Не се надигай, не ставай“.

Генералът обърна внимание и на положението на дясната ръка на Колтуклиева, с която тя държала телефона си. Именно тези подробности го накарали да допусне възможността за предварително подготвена инсценировка. Това обаче остава негово предположение, за което не са представени доказателства.

Ралчев изрично разграничи съмненията си от оценката за действията на служителя на НСО. Той определи реакцията като персонална грешка и подчерта, че не я оправдава. Същевременно настоя, че правилата за сигурност трябва да се спазват от всички, независимо от професията или общественото им положение.

Кой е отговарял за охраната

Според генерала важният въпрос е не само как е постъпил конкретният охранител, но и кой е ръководил цялостната организация на сигурността. Той смята, че трябва да се установи защо автомобилът е останал достъпен, достатъчно ли са били служителите и какви указания са получили.

Ралчев посочи, че отговорност трябва да се търси и от началника на охраната на мероприятието, определен от НСО. По негово мнение всяка индивидуална грешка не бива автоматично да води до оставка на ръководителя на службата, преди да бъдат изяснени всички обстоятелства.