Лек автомобил се запали в движение във Видин, а двамата души в него пострадаха. Шофьорът и пътуващата с него жена са получили леки изгаряния по ръцете, след като пламъци обхванали превозното средство. Причината за инцидента е техническа неизправност в газовата уредба на автомобила, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин, цитирани от бТВ. Въпреки намесата на пожарникарите колата е напълно унищожена.

Пожарникари потушили пламъците

Сигналът за горящия автомобил е подаден вчера в 15:41 часа. На мястото незабавно е изпратен екип на пожарната служба, който успял да овладее и потуши огъня.

Пламъците обаче са нанесли непоправими щети на превозното средство. При инцидента са пострадали двамата пътуващи, които са получили изгаряния по ръцете.

Медицинска помощ им е оказана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ във Видин. От полицията уточняват, че нараняванията са леки.

Пет автомобила са горели за денонощие

През изминалото денонощие пожарните екипи в страната са потушили общо 38 пожара, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При произшествията са пострадали двама души. Преки материални щети са регистрирани при 16 от пожарите, като пет от тях са възникнали в транспортни средства.

В случая във Видин като причина за запалването е установена техническа неизправност в газовата уредба на автомобила.