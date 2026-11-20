Нови подробности около трагичната смърт на 18-годишната Милена Мирчева в Драгоман разкри Софийската окръжна прокуратура. Граничният полицай Емил Георгиев, обвинен за катастрофата, е заплашен от наказание между 10 и 15 години лишаване от свобода. Разследването е установило 1,58 промила алкохол и следи от канабис в кръвта му, а обвинението може да стане още по-тежко, ако бъде доказана и превишена скорост. Това съобщи наблюдаващият прокурор Надя Николова пред Нова телевизия.

Експертиза ще установи с каква скорост се е движил

Прокурор Надя Николова обясни, че разследващите вече разполагат със свидетелски показания и записи от охранителни камери, които позволяват да се изгради предварителна представа за обстоятелствата около трагедията. Окончателните изводи обаче ще зависят от съдебната автотехническа експертиза.

"Тя вече ще установи механизма на настъпване на произшествието, скоростта, с която се е движил шофьорът, и ред други неща, които ще обосноват и последващата квалификация на обвинението", заяви Николова.

Според свидетелите автомобилът на граничния полицай се е движил с висока скорост. Прокурорът обаче подчерта, че подобни показания представляват субективни възприятия и сами по себе си не са достатъчни, за да бъде доказано нарушение на ограничението.

Ако експертите установят, че Емил Георгиев е шофирал с превишена скорост, това може да доведе до утежняване на обвинението.

"Освен употреба на алкохол имаме и употреба на наркотични вещества. Ако се окаже, че е налице и превишена скорост, това вече обуславя една доста по-тежка квалификация", обясни наблюдаващият прокурор.

Милена била ударена отзад

Тежката катастрофа стана около 4:05 часа сутринта на 15 ноември в Драгоман. Според събраните свидетелски показания Милена и нейната компания се придвижвали по пътното платно, тъй като паркирани автомобили затруднявали преминаването на пешеходците по тротоара.

Докато групата вървяла по улицата, автомобилът на граничния полицай връхлетял върху 18-годишното момиче и го ударил отзад. Получените травми се оказали фатални.

Надя Николова уточни още една важна подробност от разследването. Към момента няма данни, че след произшествието обвиняемият е направил опит да избяга от местопроизшествието.

Прокуратурата продължава да събира доказателства за поведението на водача непосредствено преди удара. Освен медицинските изследвания и свидетелските показания важна роля ще имат записите от камерите и заключението на автотехническата експертиза.

Съдът остави граничния полицай в ареста

Софийският окръжен съд вече постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Емил Георгиев. Решението беше взето след искане на прокуратурата, която представи събраните до момента доказателства по случая.

Според наблюдаващия прокурор при сегашната правна квалификация на обвинението законът предвижда наказание от 10 до 15 години затвор. Възможността то да бъде променено ще се преценява след приключването на назначените експертизи и изясняването на всички обстоятелства около катастрофата.

Разследването на смъртта на 18-годишната Милена Мирчева продължава под надзора на Софийската окръжна прокуратура.