Управителят: Не съм бил на купона
Доколкото ми е известно около 52-53 човека са били в заведението, каза Емил Георгиев
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Доколкото ми е известно около 52-53 човека са били в заведението, каза Емил Георгиев
Водещи производители на бутилирани води не изписват коректно информацията на опаковките и по този начин потребителите не знаят каква вода пият. Не са...
София. Председателят на Политически клуб "Екогласност" Емил Георгиев може да стане новият шеф на Комисията за защита на потребителите. Името му се спр...