Семейството на Милен Цветков с категорична позиция за Кристиан Николов

Семейството на загиналия журналист Милен Цветков не желае името и образът му да бъдат използвани за политически цели, нито законодателството да бъде променяно заради конкретния случай. Това заяви адвокатът на близките му Надежда Ковачева по повод решението на Софийския градски съд да допусне предсрочното условно освобождаване на Кристиан Николов. Прокуратурата и началникът на Софийския затвор вече обжалват съдебното определение. Ковачева постави и въпроса кой трябва да оценява риска от повторно престъпление при подобни производства.

Не искат името на Милен Цветков да се използва за политически цели

Адвокатът уточни, че дъщерята на журналиста Калина Цветкова и майка й Дана Начева не са страна в производството за предсрочното освобождаване на Николов. Те не са запознати с материалите по него и формират позицията си въз основа на публично известната информация.

Ковачева коментира и дейността на сдружението „Ангели на пътя“, като посочи, че в организацията има разделение, а част от членовете са се отделили с политически цели. По думите й близките на Милен Цветков не приемат името му да бъде използвано в подобни инициативи.

„Те искат да добавят изключение на Милен Цветков. Това може ли да бъде? Не може да бъде“, заяви Ковачева по повод призивите за законодателни промени, свързани с конкретния случай.

Справедливостта не се измерва само с тежестта на наказанието

Адвокатът припомни, че по време на съдебния процес срещу Кристиан Николов близките на Милен Цветков не са настоявали на всяка цена за възможно най-тежкото наказание. Основният въпрос за тях е бил правилната правна квалификация на престъплението.

Частното обвинение е поддържало тезата за евентуален умисъл при извършването на деянието. Върховният касационен съд прие по-тежката правна квалификация, но наказанието не беше увеличено заради процесуалните ограничения пред тази инстанция и отчетените многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Ковачева отбеляза, че делото е приключило сравнително бързо спрямо други подобни производства. Според нея експертизите са изготвени от утвърдени специалисти, а разследването и разглеждането на делото на първите две съдебни инстанции са протекли в кратки срокове.

Независими психолози да оценяват риска от рецидив

По повод решението за предсрочно освобождаване Ковачева настоя оценката за поправянето на осъдените и риска от ново престъпление да не зависи единствено от затворническата администрация.

„Едно от най-важните доказателства в тези производства е така нареченият риск – възможността човекът да повтори това деяние или друго престъпление. Ние сме категорични, че външни психолози следва да оценяват това“, заяви адвокатът.

Тя посочи, че в практиката си е срещала случаи на разминаване между оценките на различни служители и психолози в затворите. Според Ковачева комисията, която преценява дали осъденият се е поправил достатъчно, за да бъде освободен предсрочно, трябва да бъде независима от затворническата администрация.

Остро предупреждение срещу натиска върху съда

Адвокатът призова политическите сили и обществените организации да не оказват натиск върху съдебната власт. Тя припомни, че при разглеждането на делото срещу Кристиан Николов във Върховния касационен съд е имало и особено мнение на един от тримата съдии, според когото деянието е извършено по непредпазливост, а не при условията на евентуален умисъл.

„Правосъдието в България се осъществява от съдията. Непрекъснато и политици, и политизирани формации, и политизирани граждани атакуват правосъдието, като някой ги насочва натам“, заяви Надежда Ковачева.

Решението на Софийския градски съд за предсрочното условно освобождаване на Кристиан Николов е оспорено както от прокуратурата, така и от началника на Софийския затвор, който е депозирал частна жалба.