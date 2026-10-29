Петър Стоянов проговори. Много тежки думи за България

Трябва да бъдем много силно разтревожени и в известен смисъл аз разбирам реакцията на правителството след атаките в Черно море. Това каза в предаването „Лице в лице“ по БТВ президентът в периода 1997–2002 г. Петър Стоянов.

Той коментира критиките на опозицията, че реакцията на българското правителство е колеблива в сравнение с позициите на Румъния и Турция. Според него има две основни причини за поведението на властите.

„Първо, защото малко преди избори то трябва да бъде много чувствително към настроенията на своя електорат и на голяма част от българите по отношение на Русия. Да бъде назована Русия агресор в политически план те смятат, че това би им коствало много“, заяви Стоянов. Като втора причина той посочи стремежа на правителството да заеме важна позиция в Европейския съюз чрез мирните инициативи, които предлага.

„Всяка инициатива за мир е добре дошла. Всяко усилие за мир е добре дошло. Но преди да се говори за каквито и да е мирни условия и да се предлагат каквито и да е мирни инициативи, за да ти повярват всички останали, трябва да започнеш съвсем честно и да кажеш, че Русия започна тази агресивна война“, подчерта Стоянов.

„Иначе винаги ще те подозират, че по някакъв начин защитаваш не българските, не европейските, а руските интереси“, допълни той.

„Войната, която Русия започна, тя е точно за територия. Шокира не просто европейските лидери, тя шокира всеки един европеец“, посочи той.

Стоянов подчерта, че мястото на България е сред държавите от Европейския съюз. „Нашето място е сред родните, близките държави. Това е Европейският съюз, с който можем да се разберем, да живеем по-добре“.

По думите му войната в Украйна не трябва да се разглежда единствено през противопоставянето между русофили и русофоби.

„Войната в Украйна не е просто едно упражнение, което ни разделя на русофили и русофоби. Удря директно по нашия национален интерес. Най-напред икономически, това е без съмнение. Второ - политически“, заяви Стоянов.

„Тази война деморализира, както никога досега, българското общество. Такова разделение никога не е имало, а то е абсолютно пагубно“, заяви Стоянов.

„Една нация, която няма обща представа за съвместен, бъдещ, привлекателен проект за живот, тя е загубила основните си способности да се развива“, допълни той.

„Ако искате да се възхищавате на Русия, има на какво, но не на начина, по който се управлява държавата. Говоря за този авторитарен начин. Възхищавайте се на доблестта на онези руски интелектуалци, които в продължение на години, на векове са се съпротивлявали срещу руския авторитаризъм“, посочи Стоянов.