Разкриха името на охранителя, блъснал Соня Колтуклиева

Мартин Варадинов от Перник е служителят на Националната служба за охрана (НСО), който блъсна журналистката Соня Колтуклиева пред централата на „Прогресивна България“ в София. Името му беше обявено от гражданското движение БОЕЦ, което изнесе и информация за професионалното му минало.

Според организацията Варадинов е бивш футболен съдия. БОЕЦ твърди, позовавайки се на свои източници в НСО, че преди години срещу него е имало досъдебно производство за тежко криминално престъпление, съобщава "Епицентър".

Гражданското движение съобщава още, че според негови източници в прокуратурата Варадинов е кандидатствал за работа в Бюрото за защита на свидетелите, преди да постъпи в НСО, но не е бил одобрен.

Тези твърдения засега не са потвърдени с публично представени официални документи.

Какво показват кадрите от инцидента

Сблъсъкът се разигра днес, след като Соня Колтуклиева се опита да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

На разпространените видеозаписи се вижда как Доцова влиза в служебния автомобил, а журналистката отваря вратата му. Следва физическа намеса от страна на охранител, който избутва Колтуклиева. Тя пада на тротоара.

Инцидентът предизвика остри обществени и политически реакции и постави въпроса за границите на допустимата сила при охрана на високопоставени държавни представители.

НСО започна проверка, уведомена е Военната прокуратура

От Националната служба за охрана съобщиха, че ръководството е разпоредило незабавна и щателна проверка на действията на служителите, участвали в инцидента.

При установяване на действия, които не съответстват на необходимото в конкретната ситуация, ще бъдат предприети най-строги мерки, заявиха от НСО.

За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.

Службата същевременно призова за зачитане на неприкосновеността на охраняваните лица, като напомни, че служителите ѝ имат законови задължения по гарантиране на тяхната сигурност.

Предстои проверката да установи дали използваната физическа сила е била необходима и съразмерна на конкретната ситуация.