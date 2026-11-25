И Европа се включи в политическия натиск срещу бюджета на на България за 2027 г., който тази вечер депутатите приеха на първо четене.

Шефката на ЕЦБ Кристин Лагард предупреди, че предлаганият в България еднократен данък върху свръхпечалбата за 2027 г. може да засегне кредитирането, капиталовата устойчивост на банките и икономическия растеж. В същото време Брюксел ни натиска да се включим във финансирането за Украйна.

Притесненията на ЕЦБ

Според ЕЦБ допълнителната данъчна тежест може да бъде прехвърлена към клиентите чрез по-високи лихви и такси по кредитите, по-ниска доходност по депозитите или по-строги условия за кредитиране.

Възможно е банките да ограничат отпускането на заеми и натрупването на капиталови буфери, смята Лагард.

ЕЦБ отбелязва още, че българските банки в момента са добре капитализирани и реализират добри печалби. Въпреки това тя препоръчва законопроектът да бъде придружен от задълбочен анализ на въздействието му върху рентабилността и капиталовата база на банките, достъпа до финансиране, кредитирането, конкуренцията и ликвидността.

Становището на ЕЦБ идва на фона на вече отправени сериозни критики от Европейската комисия (ЕК) и Съвета на ЕС към фискалната политика и Бюджет 2027 на България. Докато ЕЦБ се фокусира конкретно върху банковия сектор и риска от оскъпяване на кредитите, Брюксел следи цялостната бюджетна рамка.

Новият заем за Украйна

Междувременно Европейската комисия съобщи днес, че се предвижда всички държави от ЕС да участват в новия заем за Украйна от 45 милиарда евро. Говорител на ЕК поясни на пресконференция в отговор на въпроси, че не става дума за пряк финансов принос от държавите и така техните бюджети няма да бъдат засегнати.

Заемът за Украйна няма да натовари бюджета на България, няма вариант страната да не участва. Решението на София е техническо, а не политическо. Националните бюджети няма да бъдат засегнати. Говорителят отбеляза, че ЕК предвижда заемът да се изплаща от лихвите върху запорираното със санкциите на ЕС руско имущество.

По този начин избягваме пряко фискално отражение за бюджетите на държавите от ЕС, каза той.

По неговите думи се предвижда главницата на заема да бъде покривана с лихвите по запорираните средства, а лихвите по заема да се изплащат от европейския бюджет.

Позицията на българското правителство

От Министерството на финансите и кабинета заявяват, че заложените в Бюджет 2027 мерки (включително еднократният данък върху свръхпечалбите с очакван приход от 800 млн. евро) целят именно овладяване на дефицита до 4,3% от БВП и стабилизиране на публичните финанси. Правителството посочва, че към момента глоба не е наложена и предстои да защити позицията си пред Съвета на министрите на финансите (ЕКОФИН) на 11 декември 2026 г.

От кабинета защитават позицията, че резки съкращения на разходите биха засегнали социалните плащания, доходите и публичните инвестиции. Според финансовото министерство еднократните приходни мерки, включително данъкът върху свръхпечалбите, са по-щадящ начин за събиране на необходимите средства (около 800 млн. евро) за овладяване на дефицита до 4,3% през 2027 г.