Няма нужда да изтегляме бюджет 2027 и да го преработваме, заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов ("Прогресивна България") по време на дебата по проектобюджета за следващата година в пленарната зала.

Преди това лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че план-сметката трябва да се изтегли и да се направи изцяло нова. Той коментира становището на Европейската централна банка относно данък свръхпечалба на банките и евентуалната глоба от Европейската комисия за свръхдефицит.

Ние се отнасяме с много голяма доза внимание към това, което ни се каза от Европа, но отново повтарям, както каза и премиерът, тук, ако има някакъв червен или жълт картон, той е вдигнат за траекторията и начин на управление на публичните финанси в последните пет години, заяви Константин Проданов. А по отношение на Бюджет 2027, нито има нужда, нито се налага, нито се изисква от нас да го преработваме, да го изтегляме и т.н., и предложения в тази посока са просто любезна покана за екзекуция, коментира той.

Проданов посочи, че Бюджет 2027 е първият опит от много години насам да не се прави просто план-сметка, за да излязат едни числа за пред публиката, а за първи път управляващите се опитват, от една страна, да помогнат икономиката да си съхрани траекторията на растеж, в същото време да постигнат фискална консолидация и да подкрепят най-уязвимите, без да подклаждат допълнителна инфлация. Това е трудна задача, признавам, мисля, че сме се опитали и в голяма степен сме успели да постигнем тоя крехък баланс, допълни председателят на бюджетната комисия.

Чухме какво говори опозиция - апокалиптични картини, катастрофа, рецесия, инфлация, трайно обедняване. Предполагам, че опозицията се надява, че някой от заложените от нея мини ще започнат да гърмят. Тук аз ще кажа - "не сте познали", коментира Константин Проданов. "Партии, които не са в състояние да стоплят водата на софиянци, не са в ситуация да дават акъл как да се управлява държавата, още повече голяма част от техните действия ни доведоха дотук", посочи той.

Потвърдено е от редица международни организации, че очакваната инфлация е от 4%, каза Проданов и посочи, че проектобюджета е заложен ръст на доходите. Няма никакво обедняване, доколкото може правителството да направи нещо по този въпрос, добави той.

Относно становището на ЕЦБ Проданов коментира, че такова бланкетно становище със същите предупредения за декапитализация на банковия сектор и спад на инвестиционната активност е издавано на всички други държави, които досега са налагали данък свръхпечалба на банките, и нищо от това не се е случило. Нашата банкова система е изключително добре капитализирана, смята той.

Владислав Горанов (ГЕРБ-СДС) посочи, че становищата на ЕЦБ и на "Стандард енд Пуърс" ще бъде изчетено от всички инвеститори. Според него нежеланието на управляващите да видят как останалият свят гледа на нас - Европейската комисия, рейтингови агенции, европейски финансови институции, Европейската централна банка показва "една самодостатъчност, характерна за малки животинчета в насрещното по магистрала, заслепени от собственото си разбиране за света".

Константин Проданов заяви, че се отнасят с голямо внимание към сигналите от Брюксел и Франкфурт, но е важно и да не бъдат хиперболизирани. Той посочи, че се опитват с усилия в много посоки да овладеят фискалната ситуация. Според него банките могат да понесат този временен данък и това е най-малкото зло.