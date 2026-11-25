Препоръката на Европейската комисия за санкция заради свръхдефицита в бюджета за 2026 г. не е знак за липса на доверие, а дисциплинираща мярка в подкрепа на партньорските усилия за балансиране на финансите. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при представянето на държавния бюджет за 2027 г. на първо четене в Народното събрание. По думите му в основата на настоящите финансови дисбаланси стоят управленски практики отпреди сформирането на сегашното правителство, подробно описани в одитите на Сметната палата, които са заложили тежки структурни изкривявания в публичните финанси. Според Донев новият проектобюджет прави уверена крачка към стабилизирането на план-сметката при планиран дефицит на касова основа от 3,5% от БВП за 2027 г. в условията на процедура по прекомерен дефицит - обективно ограничение, което не може да бъде заобиколено с политически пожелания.

Вицепремиерът определи положителната прогноза на Европейската комисия за следващата година като категорично доказателство за правилния курс на кабинета. В доклада си Брюксел изрично посочва, че заложените в бюджета за 2027 г. мерки са консолидационни, ще компенсират отклонението от 2026 г. и ще коригират прекомерния дефицит, като същевременно запазят макроикономическата стабилност и пълния достъп на България до европейското финансиране. Финансовият министър подчерта, че отговорността на управляващите е да намерят реалния баланс между обществените потребности и възможностите на държавата, без да създават илюзията, че всяко желание може да се превърне в бюджетен разход. Той отхвърли внушенията, че бюджетът ощетява гражданите, и уточни, че кабинетът е отворен за предложения между двете четения, при условие че те следват разумна финансова логика и имат финансово покритие.

В тази връзка министърът съобщи, че след целенасочени усилия на правителството депутати от "Прогресивна България" ще предложат осигуряването на допълнителни 110 милиона евро за българските общини. Ресурсът ще бъде насочен към зимно почистване, общата изравнителна и капиталова субсидия, както и към компенсиране на увеличените разходи за възнаграждения заради ръста на минималната работна заплата. Основният източник на финансиране ще бъде еднократна вноска от 114 милиона евро, формирана от очакваната капиталова печалба на Българската банка за развитие от продажбата на акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ), придобити през 2020 г. Според Донев насочването на реализираната печалба от държавна инвестиция към общините е ясен пример за отговорно бюджетиране, което създава обществена добавена стойност.

Бюджетът за 2027 г. отразява решимостта на правителството да стабилизира публичните финанси в средносрочен и дългосрочен план съобразно препоръките на Съвета на ЕС и активизираната процедура по прекомерен дефицит. Макроикономическата прогноза е предпазлива и залага на реален икономически растеж от 2,5% през 2027 г., както и на средногодишна инфлация от 4%, която ще се забави до 2,6% в края на годината. Според разчетите дефицитът ще намалее от очакваните 5,5% от БВП през 2026 г. до 3,5% през 2027 г., 3,1% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г. Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма ще бъдат в диапазона 35,6% - 36,1% от БВП за периода 2027-2029 г., докато разходите постепенно ще се свиват от 39,6% до 38% от БВП, като всяка разходна политика е обезпечена с приходни мерки. Държавният дълг се предвижда да достигне 44,3 милиарда евро (31,4% от БВП) през 2027 г., 50,7 милиарда евро (33,6%) през 2028 г. и 56,7 милиарда евро (35,5%) през 2029 г., а минималният фискален резерв в края на 2027 г. ще бъде 2,6 милиарда евро. Дефицитът на сектор "Държавно управление" ще намалее с 0,8 процентни пункта до 4,2% от БВП през 2027 г., като ще продължи да спада до 3,5% през 2028 г. и 2,8% през 2029 г.

Успоредно с фискалната консолидация план-сметката предвижда промяна в осигурителния режим на служителите по Закона за държавния служител и повишаване на максималния осигурителен доход на 2400 евро от 1 януари 2027 г. Децата и семействата остават основен приоритет, поради което се осигуряват средства за увеличение на девет от дванадесетте вида семейни помощи, включително на най-масовата месечна помощ до завършване на средно образование, а подоходният критерий за достъп до тях се вдига с 35 евро. Въпреки ограниченията държавата запазва и сериозен инвестиционен ресурс - капиталовите разходи за 2027 г. надхвърлят 6 милиарда евро, от които 3,614 милиарда евро са с национално, а 2,390 милиарда евро - с европейско финансиране. Продължава и разплащането по инвестиционната програма за общински проекти от 2024 г., за което са предвидени 600 милиона евро.

С предложения проектобюджет се поставя началото на устойчиво възстановяване на публичните финанси и изпълнение на приоритети в подкрепа на икономическия растеж, доходите на работещите семейства, пенсионерите и уязвимите групи, като същевременно се модернизира публичната инфраструктура. За да се гарантира изпълнението на тези цели, в план-сметката са заложени мерки за подобряване на събираемостта на приходите и предотвратяване на укриването на данъци. В заключение финансовият министър напомни, че отговорността на Народното събрание не се изчерпва с разпределянето на средства, а включва и задължението да гарантира, че държавата ще може да изпълнява своите ангажименти и в бъдеще.