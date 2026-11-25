Ние ще направим предложенията между първо и второ четене, надявам се на конструктивен диалог и на разум, за да бъдат подкрепени те и да бъдат приети, но днес на първо четене няма да подкрепим проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2027 г. Това каза народният представител Атидже Алиева-Вели от ПГ на ДПС при дебата по бюджета.

По думите ѝ в проекта за бюджет не се вижда политическа воля за цялостна реформа и секторни политики.

С бюджета за 2027 г. държавата се опитва да намали дефицита основно чрез допълнителни приходи и промени в данъчно-осигурителната тежест, но без убедителни промени в неефективните разходи. Проектът съдържа мерки за стабилизиране на публичните финанси, но не показва желание да се премине от управление на бюджетните дефицити към управление на ефективността, посочи Алиева-Вели.

Тя отбеляза, че правителството планиран нов дълг до 8,6 млрд. евро, а фискалният резерв е на законовия минимум и без никакви финансови буфери. Народният представител отбеляза като сериозен бюджетен риск е, че приходната част е прекалено зависима от новите облагания.

Според Атидже Алиева-Вели в проекта на бюджет има само политическо обещание за административна реформа без реална, защото тя включва цялостна промяна в структурата, управлението, заплащането и отговорностите на администрацията, а не механично орязване на разход и самоцелни съкращения.