Административният съд във Варна остави без движение жалбата на кмета Благомир Коцев срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) за предсрочното прекратяване на пълномощията му, съобщиха от съда.

При проверката на документите са установени пропуски, които трябва да бъдат отстранени, преди производството да продължи.

Делото е образувано под номер 3603/2026 г. и е срещу Решение №386 от 23 ноември 2026 г. на Общинската избирателна комисия – Варна. С него мандатът на Коцев беше прекратен предсрочно на основание разпоредби от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Изборния кодекс.

Съдът е дал указания за отстраняване на нередностите в определен срок.

В информацията не са посочени конкретните пропуски в жалбата. Ако указанията бъдат изпълнени навреме, делото ще продължи и съдът ще може да разгледа спора по същество

Какво оспорва Коцев

В жалбата си Благомир Коцев настоява решението на ОИК да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. Той е поискал и спиране на предварителното изпълнение на решението до приключване на съдебното производство.

От Община Варна посочиха, че в жалбата се оспорват както процедурата по произнасянето на комисията, така и изводът, че Коцев е отсъствал неоснователно от работното си място. В документа е записано, че се иска съдът „да спре предварителното му изпълнение“ до окончателното решаване на спора.

ОИК – Варна прекрати мандата на Коцев с 20 гласа „за“ и 6 „против“. Решението подлежи на съдебен контрол, но оставянето на делото без движение означава, че на този етап съдът не се е произнесъл дали отстраняването е законосъобразно.

Какво следва

След като бъдат изпълнени съдебните указания, Административният съд във Варна ще прецени редовността на жалбата и ще продължи производството. Тогава ще бъде разгледано и искането за спиране на предварителното изпълнение, както и основният спор за законосъобразността на решението на ОИК.