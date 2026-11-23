ГЕРБ излязоха с позиция относно решението на Общинската избирателна комисия във Варна да прекрати пълномощията на Благомир Коцев като кмет на Варна.

Ето какво се казва в нея:

"Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов иска оставките на представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна и се разграничава от гласуването им във връзка с мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

Бойко Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град.

На свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна.

С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората. Същата препоръка получиха и днес членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ - да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна".

По-рано стана ясно, че ОИК във Варна е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на града Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор.

В основата на казуса стоят 50 дни годишен отпуск на кмета Благомир Коцев - 30 дни основен и 20 дни допълнителен. По данни на комисията той е разполагал с тези дни в периода от 8 юли до 25 ноември 2025 година, когато всъщност беше в ареста.

Именно това е и спорният момент. От Общинската избирателна комисия посочват, че съгласно съдебната практика конкретната причина за неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец не може да обоснове основателна причина за неявяването на работа.

Посочва се също, че продължителната невъзможност на кмета на община да изпълнява задълженията си, дори и по обективни причини, се санкционира с предсрочно прекратяване на пълномощията.

Решението е взето с предварително изпълнение на заседание на комисията, на което са присъствали 26 от общо 27 членове. В подкрепа на решението са гласували 20 души.

Това съобщи председателят на ОИК-Варна Велин Жеков след заседанието на комисията. По думите му решението е подкрепено от представители на всички политически сили в комисията.