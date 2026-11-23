Възможностите за финансиране на мащабни транспортни инфраструктурни проекти и разширяване на партньорството със Световната банка бяха във фокуса на среща между премиера Румен Радев и представители на международната финансова институция.

Разговорът се проведе в Министерския съвет, като сред основните теми бяха разработването и прилагането на модели за публично-частни партньорства. Обсъдени бяха и възможностите Световната банка да осигури експертна и техническа помощ при подготовката и реализацията на големи инфраструктурни проекти у нас.

В срещата участваха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шиков, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Асен Ненчев.

От страна на Световната банка присъстваха регионалният директор на Международната банка за възстановяване и развитие за държавите от ЕС Анна Ахалкаци, регионалният директор на Международната финансова корпорация за Европа Инес Роша и ръководителят на офиса на Групата на Световната банка в България Джейсън Пелмар.

Сред обсъдените въпроси беше и привличането на повече преки чуждестранни инвестиции, които да стимулират икономическото развитие и да подкрепят реализацията на стратегически проекти в България.