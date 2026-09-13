Донев постави изкуствения интелект в центъра на разговора със Световната банка
Вицепремиерът обсъди с Антонела Басани как дигиталните умения и производителността да подкрепят устойчивия растеж
Следете всички новини, анализи и коментари за Световната Банка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вицепремиерът обсъди с Антонела Басани как дигиталните умения и производителността да подкрепят устойчивия растеж
800 милиона души ще остават без работа, нова миграционна вълна
Това реши Министерският съвет
Бяха обсъдени редица въпроси, свързани с управлението на инвестициите от общините
Класацията се актуализира всяка година на 1 юли
Относно присъединяването ни към еврозоната
Страната за първи път празнува Коледа на 25 декември
Какво показва последният доклад на Световната банка
Говори министър Мехмет Озхасеки
Аджай Банга ще развързва кесията, за да подпомага бедните държави
Какви са изводите за страната на финансовата институция
Новина от “Файненшъл Таймс”
Свързано е с цените не електроенергията
Какво предупреди Дейвид Малпас
То е продължение на дългогодишно партньорство
Според агенцията петиция за срещата е внесена от един от адвокатите й до директора на борда на СБ
Дъщерята на президента ще помогне за избора на кандидатура
Спрягат президентската щерка Иванка и бившата постоянна представителка на САЩ в ООН Ники Хейли за фаворитки на Тръмп за поста
Създават три отделни дружества към Фонда на фондовете Фондът на фондовете ще дава възможност не само за по-евтино кредитиране на бизнеса, но ще участ...
България е постигнала значителен напредък в подобряването на жизнения стандарт на всички българи през последните десетилетия. Тя е направила значителн...