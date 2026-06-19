Донев постави изкуствения интелект в центъра на разговора със Световната банка

Инвестициите в дигитални умения и изкуствен интелект бяха изведени като ключов акцент в разговора между вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и вицепрезидента на Световната банка за Европа и Централна Азия Антонела Басани. Двамата обсъдиха как модернизацията на икономиката, повишаването на производителността и по-широкото социално включване могат да се превърнат в основа за устойчив растеж.

В срещата участва и заместник-министърът на финансите Методи Методиев. Разговорът беше поставен в контекста на нарастващите икономически и социални предизвикателства в международен мащаб.

Растежът трябва да стига до хората

„За да градим устойчиво бъдеще, наша споделена отговорност е да гарантираме, че ползите от растежа достигат до всички хора. Това е не просто въпрос на социална справедливост, а икономическа необходимост за поддържане на стабилността“, заяви Гълъб Донев.

Посланието на финансовия министър насочва разговора отвъд чисто макроикономическите показатели. То поставя въпроса дали развитието на икономиката се усеща реално от хората, бизнеса и регионите, или остава заключено в статистиката.

В този смисъл срещата със Световната банка не беше представена само като институционален разговор, а като част от по-широката задача България да търси модел на растеж, който съчетава модернизация, конкурентоспособност и социална устойчивост.

Изкуственият интелект вече е икономическа тема

Акцент в дискусията бяха дигиталните умения и изкуственият интелект. Според участниците именно тези направления могат да ускорят модернизацията на икономиките и да повишат производителността.

Темата е важна, защото изкуственият интелект вече не е само технологичен въпрос. Той променя начина, по който работят администрацията, бизнесът, индустрията, образованието и услугите.

Затова инвестициите в умения се превръщат в условие за икономическа устойчивост. Без достатъчно подготвени хора новите технологии могат да задълбочат разликите между големи и малки населени места, между висококвалифицирани и нискоквалифицирани работници, между модерни сектори и изоставащи региони.

Производителността е големият залог

Повишаването на производителността беше поставено като един от основните резултати, които могат да дойдат от по-добри дигитални умения и по-широко приложение на изкуствения интелект.

За България това е особено чувствителна тема, защото икономиката има нужда от по-висока добавена стойност, по-добра организация на труда и по-бързо внедряване на технологии. В противен случай растежът остава ограничен от недостиг на кадри, ниска ефективност и неравномерно развитие между секторите.

Именно тук партньорството със Световната банка може да бъде важно - не само като експертна подкрепа, а като рамка за политики, които свързват технологичната промяна с реални резултати за икономиката.

Стабилността не е само бюджетен въпрос

Донев постави социалната справедливост и икономическата стабилност в една обща рамка. Според него достигането на ползите от растежа до всички хора не е само морален ангажимент, а условие за стабилност.

Това означава, че държавните политики трябва да гледат едновременно към инвестициите, работната сила, регионалното развитие и социалната защита. Ако модернизацията оставя големи групи извън процеса, тя създава нови напрежения вместо дългосрочна сигурност.

Срещата с Антонела Басани показва, че темата за растежа все по-често ще се разглежда заедно с въпросите за уменията, технологиите и включването. В центъра вече не стои само колко расте икономиката, а кой участва в този растеж и кой реално печели от него.

Следващата стъпка е конкретиката

Разговорът очерта важни приоритети - дигитални умения, изкуствен интелект, производителност и по-справедливо разпределение на ползите от растежа. Реалният тест обаче ще бъде в конкретните действия - програми, инвестиции, обучение на кадри и подкрепа за секторите, които могат най-бързо да използват новите технологии.

За България това означава да не приема изкуствения интелект само като модерна дума, а като инструмент за икономическа промяна. Ако той бъде съчетан с квалификация, достъп до знания и по-добро управление на публичните политики, ефектът може да бъде по-висока производителност и по-устойчив растеж.

Срещата между Донев и Басани поставя именно този въпрос - как растежът да бъде едновременно по-модерен и по-широко споделен. Защото в следващите години конкурентоспособността няма да зависи само от капитала, а от това колко бързо държавите подготвят хората си за икономика, в която дигиталните умения и изкуственият интелект вече са основно условие за развитие.

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