Турски гигант търси нефт и газ в морето ни

Турски гигант търси нефт и газ у нас. Министерският съвет даде разрешение на „Шел Експлорейшън енд Продакшън (96) Б.В“ (Shell Exploration and Production (96) B.V - Bulgarian Branch) да прехвърли 33 на сто от своите права и задължения по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-26 Хан Тервел".

Новият партньор в проекта е „Търкиш петролиум оувърсийз къмпани Лтд“ (Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC), съобщиха от правителствената информационна служба.

След решението министърът на енергетиката трябва да финализира процеса, като в едномесечен срок сключи със страните допълнително споразумение за частичното прехвърляне на правата и задълженията по предоставеното разрешение за проучване на нефт и газ.

След частичното прехвърляне на правата, участието в проучвателните дейности в Черно море се разпределя по следния начин:

„Шел Експлорейшън енд Продакшън (96) Б.В“ вече ще притежава дял от 42 на сто.

„Търкиш петролиум оувърсийз къмпани Лтд“ придобива 33 процента.

"ОМВ Петром Е&П България СРЛ" запазва своя дял от 25 на сто.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване е регламентирана в Закона за подземните богатства, посочват още от правителството.

„Блок 1-26 Хан Тервел" е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Първоначалният договор за проучване на тази територия е сключен през декември 2025 г. с „Шел Експлорейшън енд продакшън“.

През април 2026 г. Shell прехвърли 25 на сто от своите права и задължения по разрешението на „ОМВ Петром Е&П България СРЛ“ (OMV Petrom E&P Bulgaria S.r.l.).