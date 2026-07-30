Кафето не е враг на зачеването, но цигарите със сигурност са

Как ежедневните навици влияят върху шансовете за бременност

Автор: Д-Р АННА БЕЛЧЕВА, специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина, МЦ „Афродита“

Все повече млади двойки отлагат родителството, а когато решат, че е настъпил правилният момент, често се оказва, че зачеването не се случва толкова лесно. По данни на европейските здравни организации приблизително един на всеки седем души има репродуктивни затруднения. В около 40% от случаите причината е при жената, в други 40% – при мъжа, а при останалите проблемът е комбиниран.

Освен медицинските причини – възраст, хормонални нарушения, ендометриоза, синдром на поликистозните яйчници или нарушения в качеството на спермата – все по-голямо значение има начинът на живот. Именно затова в кабинета все по-често чувам два въпроса: „Трябва ли да спра кафето?“ и „Наистина ли цигарите пречат толкова много?“

Мит ли е, че кафето намалява плодовитостта?

Кафето е неизменна част от ежедневието на милиони хора. Преди години едно научно изследване създаде сериозни опасения, като предположи, че дори една чаша кафе дневно може да намали вероятността за забременяване. Оттогава обаче са проведени множество нови проучвания, които не потвърждават тази връзка.

Днес научните данни показват, че умерената консумация на кафе не е доказан рисков фактор за безплодие нито при жените, нито при мъжете. Изследванията върху качеството на яйцеклетките, сперматозоидите и времето до настъпване на бременност дават противоречиви резултати, като повечето специалисти смятат, че влиянието на кофеина е минимално в сравнение с други фактори.

Затова няма причина бъдещите родители да се лишават от сутрешното си кафе, стига консумацията да е разумна.

Цигарите – доказан враг на репродуктивното здраве

Съвсем различна е ситуацията при тютюнопушенето. Тук медицината е категорична – цигарите намаляват репродуктивните възможности както при жените, така и при мъжете.

При мъжете токсичните вещества в тютюневия дим увреждат сперматозоидите, намаляват тяхната подвижност и могат да причинят увреждания в тяхната ДНК. Освен това повишават риска от еректилна дисфункция и могат да затруднят зачеването дори при нормални резултати от спермограмата.

При жените пушенето ускорява изчерпването на яйчниковия резерв, влошава качеството на яйцеклетките, нарушава овулацията и променя средата в матката, необходима за успешното имплантиране на ембриона. Не е случайно, че пушачките забременяват по-трудно и по-често се нуждаят от лечение на инфертилитет.

По-нисък успех и при инвитро

Негативният ефект на тютюнопушенето се наблюдава и при процедурите по асистирана репродукция. При жените пушачки обикновено се налагат по-високи дози медикаменти, получават се по-малко яйцеклетки, а шансът за успешно забременяване е по-нисък.

И при мъжете отказването на цигарите подобрява качеството на сперматозоидите, което увеличава вероятността за успешно лечение.

Подготовката започва преди теста за бременност

Планирането на бременност не започва с положителния тест, а много по-рано. Балансираното хранене, нормалното тегло, редовната физическа активност, достатъчният сън и отказът от тютюнопушенето са инвестиция не само в по-лесното зачеване, но и в здравето на бъдещото дете.

Ако трябва да обобщим научните доказателства с едно изречение, то е следното: не се чувствайте виновни за сутрешното си кафе, но ако пушите и планирате бременност, отказването на цигарите е една от най-важните стъпки, които можете да направите за своето репродуктивно здраве.

Д-р Анна Белчева, д.м. е специалист по акушерство и гинекология с над 25 години професионален опит, като повече от 13 години работи в областта на репродуктивната медицина и асистираната репродукция. Практиката ѝ е насочена към диагностиката и лечението на инфертилитет, инвитро процедури, вътрематочна инсеминация, оценка на яйчниковия резерв, ендокринна гинекология и ехографска диагностика. Завършила е Медицински университет – София с отличие, притежава научната степен „доктор“ и е преминала множество специализации по ехография, ехомамография, колпоскопия и ендоскопска диагностика. Била е асистент в СБАЛАГ „Майчин дом“ и главен експерт в Министерството на здравеопазването, а днес е част от екипа по асистирана репродукция на Медицински център „Афродита“.

МЦ „Афродита“

Медицински център „Афродита“ най-големия регенеративен център на балканите специализиран център по акушерство, гинекология и асистирана репродукция, съхранение на стволови клетки и пренатална диагностика . Създаден през 2008 г. с мисията да предлага съвременна диагностика и лечение на репродуктивните проблеми. Центърът обединява мултидисциплинарен екип от доказани специалисти по репродуктивна медицина, ембриология, акушерство и гинекология и разполага със съвременна апаратура за диагностика и инвитро лечение. През годините МЦ „Афродита“ се утвърди като един от водещите центрове по асистирана репродукция с един от най-високите проценти успеваемост от инвитро процедури за последните 13 години по официални данни на център за асистирана репродукция в България, помагайки на хиляди семейства да осъществят мечтата си за дете.