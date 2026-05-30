МЦ "Афродита" и Мемориал стартират стратегическо партньорство в България

Международната болнична група Memorial Hospital Group започва стратегическо партньорство с Медицински център „Афродита“ в България в областта на репродуктивната медицина и асистираната репродукция.

Сътрудничеството между двете медицински структури ще осигури на българските пациенти достъп до международна експертиза, съвременни инвитро практики и съвместна работа между специалисти с дългогодишен опит в лечението на репродуктивни проблеми.

Изборът на МЦ „Афродита“ като партньор на Memorial Hospital Group е резултат от високото ниво на медицинска експертиза, модерната база и утвърдения професионален екип на българския медицински център.

Партньорството се реализира със съдействието на Здравен информационен център Медикъл Караджъ, който координира международната комуникация и организация между екипите на двете медицински структури. В процеса на координация активно участие ще има управителят на Медикъл Караджъ Звезделина Лютфи, която ще подпомага комуникацията между специалистите от България и Турция и организацията на пациентите.

В рамките на съвместната инициатива в България ще консултира д-р Али Осман Коюнджуоглу – директор на инвитро отделението на Memorial Hospital Bahçelievler в Истанбул и един от утвърдените специалисти по репродуктивна медицина на Балканите. Той ще работи съвместно с д-р Андрей Минчев и екипа на МЦ „Афродита“ при лечението и проследяването на пациенти с репродуктивни затруднения и предходни неуспешни инвитро процедури.

Основен акцент в партньорството ще бъде:

- обменът на международен медицински опит;

- прилагането на съвременни методи в асистираната репродукция;

- подобряването на достъпа до високоспециализирано лечение в България;

- съвместната работа при сложни инвитро случаи.

„Това партньорство е важна стъпка за развитието на репродуктивната медицина в България. Когато международният опит и местната експертиза работят заедно, пациентите получават по-добри възможности и по-голям шанс за успешно лечение“, коментира д-р Андрей Минчев.

От Memorial Hospital Group определиха сътрудничеството като част от стратегията на групата за разширяване на международното медицинско партньорство в региона и подкрепа на пациентите чрез достъп до висок стандарт на лечение.

Първите съвместни консултации между специалистите на Memorial Hospital Group и МЦ „Афродита“ ще започнат на 24.06.2026 г. в София.

