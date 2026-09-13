МЦ "Афродита" и Мемориал стартират стратегическо партньорство в България
Това е важна стъпка за развитието на репродуктивната медицина в България, каза д-р Андрей Минчев
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Това е важна стъпка за развитието на репродуктивната медицина в България, каза д-р Андрей Минчев
Традиционната инициатива Ден на репродуктивното здраве ще се проведе на 6 юни в Банско. Събитието се организира от Сдружение „Зачатие" всяка година в...
Стара Загора. И през тази година Старозагорската община задели в бюджета си 40 000 лв. за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. От...
От ин витро обаче имат нужда едва 23 000 от тях, обяснява д-р Мариела Даскалова
Стара Загора. Старозагорската община подпомогна с 40 000 лв. усилията на 25 семейни двойки с репродуктивни проблеми да се сдобият с желаното бебе. Тов...