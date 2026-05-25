Правете това вечер за здраво сърце

Вашите вечерни навици и дейности играят жизненоважна роля за поддържането на здраво и силно сърце, пише порталът от Ню Йорк EatingWell.

„Нередовните модели на сън, използването на електронни устройства късно през нощта, обилните вечери късно през нощта и начинът на живот „нощна птица“ могат да нарушат биологичния ви часовник, да влошат кръвното налягане и с течение на времето да повлияят негативно на теглото, кръвната захар и възпаленията“, предупреди д-р Рами С. Дос, пише БГНЕС.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията никога не е твърде рано или твърде късно да започнете здравословна за сърцето вечерна рутина. Според най-новите данни, публикувани от AHA Journals, почти половината (48,9%) от възрастните американци на 20 и повече години имат коронарна артериална болест, сърдечна недостатъчност, инсулт и хипертония.

Окуражаващата новина е, че повечето здравословни за сърцето вечерни дейности не са сложни или отнемат време. „Дори малки промени във вечерните ви навици, ако се поддържат почти ежедневно, в крайна сметка могат да окажат значително положително въздействие върху сърцето ви“, отбеляза д-р Рами Дос.

Ето четири неща, които кардиолозите препоръчват да правите всяка вечер, за да поддържате здравето на сърцето си:

Вечеряйте по-рано

Голямо проучване, публикувано в Nature Communications с участието на над 100 000 възрастни, установява, че последното хранене след 21.00 часа е свързано със значително по-висок риск от сърдечни заболявания, отколкото консумацията на същото хранене преди 20.00 часа.

„Късното и обилно хранене може да влоши рефлукса и качеството на съня и с течение на времето да допринесе за високо кръвно налягане, наддаване на тегло и лош контрол на кръвната захар, всички основни фактори за сърдечни заболявания“, отбеляза д-р Дос. Той също така препоръчва последното хранене поне три часа преди лягане и замяна на силно преработените късни закуски с прости, здравословни за сърцето опции като шепа ядки и плодове.

Разходете се след вечеря

Въпреки че интензивните упражнения късно вечерта могат да затруднят заспиването, времето след вечеря е идеално за разходка. „Умерените упражнения помагат за регулиране на кръвната захар и подобряват кръвообращението, сигнализирайки на тялото, че денят е към своя край“, каза кардиологът Кристофър Дейвис.

Многобройни проучвания показват, че разходката след хранене може да помогне за понижаване на нивата на кръвната захар, което е с колко се повишава кръвната ви захар след хранене. И ако нямате много време вечер, имате късмет: дори 10-минутна разходка може да промени нещата.

Упражнения за дълбоко дишане

След ден, изпълнен с крайни срокове, задължения и други стресови фактори, отделянето на време за истинска релаксация вечер трябва да бъде основен приоритет. „Дори няколко минути практика на осъзнатост или медитация могат да понижат нивата на кортизол, да забавят сърдечната честота и да извадят тялото ви от състоянието „бий се или бягай“, заяви д-р Дейвис. Струва си също да добавите няколко минути упражнения за дълбоко дишане, като например метода 4-7-8 към вечерната си рутина.

Придържайте се към един и същ час за лягане

Сънят дава възможност на тялото ви да се презареди и възстанови от ежедневния стрес, което го прави съществена част от здравословния за сърцето начин на живот. В статията се отбелязва, че макар продължителността и качеството на съня да са важни, лягането по едно и също време всяка вечер може да намали наполовина риска от инфаркт или инсулт. Проучване от март 2026 г. на повече от 3000 възрастни на средна възраст установи, че тези с нередовен сън са два пъти по-склонни да имат сериозни сърдечни усложнения, отколкото тези с постоянно време за сън.

