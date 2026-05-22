Д-р Атанасов: Не лекувайте сами инфекция от кърлеж

В периода на активност на кърлежите, бихте ли припомнили кои са характерните заболявания, причинявани от тези паразити?

Сезонът, през който започва биологичната активност на кърлежите, е късната пролет и ранното лято. Тази година вече забелязваме пациенти с ухапвания от тях, все още без да са проявили симптоми на активно заболяване.

Кърлежите са сред най-честите преносители на различни видове инфекции, както на бактерии, така и на вируси. Най-често срещаната и най-познатата инфекция, пренасяна от кърлежи, е лаймската болест. Тя протича с характерен обрив на мястото на ухапване, който може да бъде съпроводен от висока температура, и при липса на навременно лечение може да даде късни усложнения от страна на ставния апарат, нервната система и кожата. Друга често срещана по нашите географски ширини инфекция, пренасяна от кърлежи, е марсилската треска. Тя протича със силна отпадналост, болки по мускулите и ставите, много висока температура и характерен обрив по кожата, може да бъде опасна при липса на лечение, особено при имунен дефицит. Много тежко протичаща и много заразна инфекция, пренасяна от кърлежи, за щастие и много по-рядко срещана в България, е Кримска-Конго хеморагична треска.

Заболяването протича със силна отпадналост, много висока температура, главоболие, като след няколко дни се наблюдава повишена склонност към кървене от кожата, лигавиците и вътрешните органи, кръвта на заразения човек е силно заразна за медицинския персонал.

Най-важните ранни симптоми, за които пациентите трябва да се проследят след ухапване от кърлеж, са отпадналостта, високата температура, появата на обриви и зачервявания по различни места от тялото. Ранното разпознаване на симптомите на кърлежовата инфекция има основно значение за пациентите, защото при тези инфекции се изисква навременна реакция, посещение при лекар и назначаване на подходяща антибиотична терапия.

На кои места са най-разпространени кърлежите?

Най-честите места, където човек може да се срещне с паразита, представляват паркови местности, където не е провеждана дезинсекция. Кърлежите снасят своите яйца и се захващат също в тревни площи с обилна и висока растителност. Те са разпространени и в планински местности, особено пасищни райони, където домашните животни лесно стават преносители на кърлежи, както и в стопански дворове с обилна трева, обитавани от животни, които са гостоприемници.

Трябва да се отбележи, че не всеки кърлеж може да предаде инфекция на организма, от който паразитира - често се изискват определени условия за това, например време на престояване, но няма гаранция, че закрепен кърлеж не е преносител на инфекция. Най-често изложени на паразитите се явяват децата, които си играят в тревисти местности, където не е проведена дезинсекция, туристи които ходят в райони с обилна и висока трева, особено ако там пасат селскостопански животни, и хора с домашни любимци, отглеждани в полеви условия, които не провеждат редовното им обезпаразитяване.

Какво е първото нещо, което трябва да направим, ако открием кърлеж по тялото си?

При откриване на закрепен кърлеж по тялото, крайниците и главата, на първо място не трябва да изпадаме в паника. Кърлежът трябва да бъде отстранен по правилен начин, като е най-добре това да се извърши от медицинско лице. Правилният начин за отстраняване на кърлеж не включва въртене и силно дърпане, извършва се с пинсета - трябва внимателно да се защипе главата на кърлежа възможно най-близо до кожата, за да се хване и хоботчето, след което се издърпва рязко. В никакъв случай не трябва да се маже кърлежът с олио или алкохол или да се гори, за да се умъртви - по този начин се блокира дишането на кърлежа, той отделя токсини вътре в кожата и ако има налични микроорганизми, в организма ще попадне по-голямо количество от тях. Мястото на ухапване от кърлежа подлежи на наблюдение поне 14 дни. В случай че се появи обрив, подуване, болезненост, зачервяване, това са симптоми, при които се налага да се потърси медицинска помощ. Други симптоми, при които трябва да се потърси лекар след ухапване, включват отпадналост, висока температура, главоболие, болки по мускулите и ставите.

Кои симптоми хората често подценяват след ухапване от кърлеж?

Най-често се подценяват симптомите, за които вече споменах. Те могат да се появят и до 3 седмици след ухапване от кърлеж. Зачервяването на мястото на ухапване, особено с характерно просветляване в центъра като мишена, е най-характерният симптом на развила се лаймска болест. Други признаци за налична инфекция, която кърлежът е предал на човека, могат да включват умора, висока температура, мускулни болки, главоболие, обриви, увеличени лимфни възли около мястото на ухапване. Тези оплаквания могат да се появят с дни или седмици закъснение - при всяко инфекциозно заболяване съществува т.нар. инкубационен период, който представлява период на размножаване на причинителите вътре в организма, преди да се прикрепят към основните органи, в които предизвикват увреждания и преди да започнат да се появяват съответните симптоми. Съществуват различни видове инфекции, предавани от кърлежи, при които се прилага и различен вид антибиотично лечение, понякога се изисква и намеса на хирург поради непълно и неефективно отстраняване на кърлежа. Лечението на някои видове инфекции, предавани от кърлежи, включително на лаймската болест, е много продължително, извършва се със специфични антибиотици и това са причините самолечението след ухапване от кърлеж да не е добра идея.

Как можем най-добре да се предпазим от кърлежи?

Най-ефективните начини да се предпазим от кърлежите включват да носим дълги дрехи, препоръчително в светли цветове, при разходка сред природата. Кърлежите не могат да се захванат за тялото през дрехите, трябва да имаме непокрити части, за които да се прикрепят, а върху дреха със светъл цвят кърлежът ще се види по-лесно, преди да се е захванал. Друг важен метод за предпазване от ухапване от кърлежи, а и от всякакви видове насекоми, са репелентите. Това са препарати за външно мазане, чиято миризма отблъсква насекомите. След излет в природата или разходка в парк, където не знаем дали е провеждано обезпаразитяване, задължително трябва да си проверим тялото за прикрепени кърлежи. Също така трябва да огледаме и своите деца и домашни любимци, които са преминали през тези места. Ранната реакция при налично ухапване от кърлеж и особено при изява на симптоми намалява риска от късни усложнения, каквито най-често проявява лаймската болест.

Визитка

Д-р Атанас Атанасов е инфекционист в Отделението по инфекциозни болести в УМБАЛ „Пълмед“. Завършил е медицина в Медицински университет – Пловдив през 2019 г., а през 2024 г. придобива специалност по инфекциозни болести. В периода 2019–2025 г. работи в Клиниката по инфекциозни болести към УМБАЛ „Свети Георги“, където натрупва ценен клиничен опит в диагностиката и лечението на инфекциите.

