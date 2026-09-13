Ужас: Епидемия в София! Достигнала е шокиращи размери
Паразитите превзеха паркове, градски транспорт, градинки и жилища
Следете всички новини, анализи и коментари за Паразити. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Паразитите превзеха паркове, градски транспорт, градинки и жилища
Инфекционистът от УМБАЛ "Пълмед" предупреждава, че са нужни специфични антибиотици
Редовната употреба на тази смес засилва имунитета, подобрява храносмилането и регулира чревната флора
Бактерии, гъбички или паразити може да "изяждат" енергията ни
София. Въшки са открити в 12 от 500-те детски и учебни заведения в столицата, съобщи БНР. Д-р Мариана Иванова от регионалната здравна инспекция поясни...
Благоевград. На 20 април стартира пръскането срещу паразити в зелените площи и междублоковите пространства в Благоевград. Третирането се извършва с пр...