Ужас: Епидемия в София! Достигнала е шокиращи размери

Столицата е подложена на невиждана от години епидемична вълна, но този път заплахата не е вирусен щам, а масово и агресивно нашествие от бълхи! София буквално е окупирана от кръвосмучещите паразити, а сигналите на уплашени и нахапани граждани заливат социалните мрежи и Столичната РЗИ. Хората проплакаха, че вече няма спасение нито на открито, нито в домовете им.

Експертите предупреждават, че бумът на популацията тази година е достигнал критични размери. Паразитите се размножават с геометрична прогресия, превръщайки ежедневието на софиянци в истински кошмар.

Опасните зони: Къде дебнат кръвопийците?

Кошмарът започва от зелените площи, но бързо се пренася в затворени пространства:

Градските паркове и градинки – Неокосената на места висока трева и влагата след дъждовете създадоха перфектния инкубатор за бълхи. Южният парк, Борисовата градина и междублоковите пространства в големите квартали гъмжат от паразити.

Градският транспорт – Пътници алармират за наличие на бълхи по тапицериите на седалките в автобуси и трамваи. Пренасянето им от човек на човек в пиковите часове става за секунди.

Мазета и входове на жилищни блокове – Бездомните котки и кучета, които търсят подслон в междублоковите пространства и откритите мазета, масово разнасят яйцата на паразитите. Входовете в квартали като „Люлин“, „Младост“ и „Надежда“ са пламнали, а бълхите скачат по краката на хората още с влизането във входа.

Здравен аларм: Ухапванията водят до инфекции

Лекарите и дерматолозите в София отчитат рязък скок на пациенти с тежки дерматити и алергични реакции вследствие на ухапвания от бълхи. Проблемът е най-опасен за малките деца и хората с чувствителна кожа. Ухапванията предизвикват силен, непоносим сърбеж, а при разчесване се стига до вторични бактериални инфекции, които изискват лечение с антибиотични кремове.

Освен това, бълхите са доказани преносители на редица опасни зарази и паразити, което прави ситуацията в София не просто неприятна, а опасна за общественото здраве.

Спасението: Дезинсекцията е спешна и задължителна

Гражданите настояват за незабавни и масови мерки от страна на общината за пръскане на зелените площи. Специалистите по дезинсекция съветват: ако забележите бълхи във входа или мазето си, не чакайте, а незабавно организирайте етажната собственост за професионално пръскане. Обикновените препарати от аптеката често не са достатъчни, тъй като яйцата на бълхите са изключително издръжливи.

Купувайте специализирани каишки и ампули за домашните си любимци, избягвайте преминаването през високи треви и проверявайте дрехите си след всяка разходка! Столицата е в капан, а борбата с малките кръвопийци тепърва предстои.

