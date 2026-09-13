Пациентите поискаха спешна среща с Радев и Ивкова
Пет организации настояват за разговор за лекарствата, ТЕЛК, спешната помощ, здравния бюджет и бъдещето на НСЦРЛП
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Пет организации настояват за разговор за лекарствата, ТЕЛК, спешната помощ, здравния бюджет и бъдещето на НСЦРЛП
Паразитите превзеха паркове, градски транспорт, градинки и жилища
Пенсионери от Великотърновско мъкнат по 10-литрови туби
Епидемия в три области, пневмонии и хоспитализации тревожат здравните власти
Говори Гроздан Караджов
Всички ваксинации влизат в здравноинформационната система
Паралелно от РЗИ извършват лабораторни изследвания
Шеф на РЗИ е арестуван. Пиян е предивзикал катастрофа, информира БНР, цитирайки Радио Видин. Белезниците са щракнали за директора на Регионалната здра...
Най-висока е заболяемостта между 5-14 г. и 0-4 г.
Тя започва на 25 януари
Достигнато е ниво на заболеваемост от грип 238 на 10 000 души
Какво се случва на 8 декември
РЗИ отказват да дават флакони с ваксини, тъй като и на тях не достигат
Мъж подаде сигнал за случая към РЗИ-Варна
За нас това бяха наследени проблеми, обясни здравният министър Асен Меджидиев
Нарушенията се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори от РЗИ
Служителите на РЗИ-София изнемогват и имат нужда от доброволци
Дистанционното обучение не влияе добре и на здравето на децата, казват родителите
Обявяват се за засилване на контрола
Кунчев: Идва четвъртата вълна